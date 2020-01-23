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Лукашенко заявил о намеках России на присоединение Белоруссии

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил в пятницу, что в руководстве России намекают на присоединение Белоруссии в обмен на единые цены на энергоносители. Как сообщило агентство БелТА, глава государства в ходе поездки в Светлогорск (Гомельская область) рассказал, что на переговорах с РФ, в том числе и в Сочи 7 февраля, белорусская сторона всегда требует равных условий, так как страны состоят не только в Союзном государстве, но и в Евразийском экономическом союзе. «Ничего лишнего не требуем, - приводит агентство слова президента. - Но нам говорят: мы разные страны - намек на то, что надо, чтобы были одной страной. А как можно иметь одну страну с Россией? Вы, наверное, слышите: "Давайте включим Беларусь в состав России"».

Как передает ТАСС, Александр Лукашенко выразил уверенность, что ни белорусский, ни российский народы никогда не захотят пойти по этому пути. «Вот вы, не антироссийские люди, а нормальные белорусы, любящие, уважающие россиян, - сказал он, обращаясь к работникам Светлогорского целлюлозно-картонного комбината. - Но поставь перед вами вопрос, хотите ли вы такого объединения, чтобы Беларусь вошла в состав России, - 120% скажут: "Нет". "И самое удивительное, что и россияне мне пишут письма: "Ни в коем случае не входите в состав России". Но кому-то там хочется, чтобы была одна страна - тогда будут единые цены», - добавил президент.

Александр Лукашенко заметил, что его упрекают в срыве интеграции, несмотря на то, что он был ее инициатором. «А что вы понимаете под интеграцией? Я понимаю: в экономике интеграция, это когда мы покупаем ресурсы в России, запасные части для МТЗ (Минский тракторный завод), комплектующие для БелАЗа, делаем тракторы, автомобили и продаем на общем рынке. И равные цены. Вот что такое интеграция», - отметил белорусский лидер. По его словам, интеграция на уровне людей - это «свободное перемещение, нет никаких границ». «Пенсии, начисления - все, как в одной стране. Мы это сделали», - подчеркнул он.

Лукашенко также заявил, что в экономическом плане на Белоруссию в России начинают давить с разных сторон. «Даже запрещают показывать продукцию на выставках, - отметил глава государства. - Уже говорят: вступайте в Россию, тогда мы вам поставим запчасти, тогда будут другие цены на нефть и газ. А будут ли еще? Вот в чем вопрос. А не в том, что я не договороспособен».

Президент подчеркнул, что «средние слои в России» относятся к белорусам с душой. «Они приезжают сюда, отдыхают. Им здесь лучше, чем дома. Это величайшее достижение нашего союзного строительства. Зачем гнать лошадей, гнобить, куда-то включать нас?» - сказал белорусский лидер.

Он добавил, что Москва и Минск не обсуждают создание наднациональных органов в рамках интеграции Союзного государства, но работа по дорожным картам продолжится.

«Мы будем и дальше работать по интеграции, - сказал он на встрече с коллективом Светлогорского целлюлозно-картонного комбината. - В этом нет ничего плохого». Он заявил, что стороны договорились не обсуждать создание наднациональных органов и других объединений (предусмотрено 31-й дорожной картой). «[Обсуждаем] чисто экономические вопросы по интеграции», - пояснил Александр Лукашенко.

Он предлагает идти «по настоящей интеграции». «А не так, как плявузгаюць (с белорусского «трепаться, болтать, молоть чушь» - прим. редакции) в средствах массовой информации в России: они понимают интеграцию как поглощение Беларуси Россией», - сказал белорусский президент. Он подчеркнул, что «это не интеграция, а инкорпорация». «На это [инкорпорацию] я никогда не пойду», - заверил Лукашенко.

Он считает возможной интеграционную работу по выработке единых подходов по вопросам налогообложения. «Хотя налогооблагаемая база у нас разная: у них от нефти и газа, у нас от реального сектора. Разные системы, но давайте прорабатывать. В этом нет ничего плохого. И так по всем направлениям», - сказал президент Белоруссии.

Как напоминает ТАСС, процесс интеграции двух государств продолжается на протяжении 20 лет. Договор о создании Союзного государства был подписан 8 декабря 1999 года, вступил в силу 26 января 2000 года, является бессрочным. Согласно документу, создание объединения предполагает принятие конституции и создание наднациональных органов, в том числе двухпалатного парламента, суда, счетной палаты, формирование единого экономического пространства, введение общей валюты и учреждение единого эмиссионного центра, объединения энергетических систем, согласование торговой и таможенно-тарифной политики, введение единой налоговой системы и т.д. Эти процессы до сих пор продолжаются.

К 1 ноября 2019 года стороны подготовили проекты 31 дорожной карты с перечнем мер по созданию общих рынков в различных отраслях экономики. Эти шаги включают, в частности, унификацию налогового законодательства, создание условий для функционирования общих нефтегазового, промышленного, сельскохозяйственного и транспортного рынка и др. Полностью документы не публиковались. К декабрю 2019 года правительства двух стран согласовали большинство из представленных рабочей группой дорожных карт, но по ряду из них не смогли достигнуть соглашения. Белорусская сторона увязывает углубление интеграции со снижением цены на российский газ, выплатой компенсации за потери в результате налогового маневра, снятием ограничений на поставки своей продукции на российский рынок.