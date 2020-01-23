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В Москве мужчина с ножом напал на прихожан в храме

Мужчина с ножом напал на прихожан в храме на Бакунинской улице в центре Москвы, сообщила журналистам официальный представитель МВД Ирина Волк. По предварительным данным, в момент нападения 16 февраля 2 человека получили ранения.

Источник: pixabay.com

Как пишет портал «Ведомости», Нападавший задержан, им оказался 26-летний житель Липецкой области. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

Инцидент произошел в храме Святителя Николая, уточняет ТАСС со ссылкой на собеседника в правоохранительных органах. Мужчина ворвался в храм во время службы и набросился на прихожан у алтаря, рассказал «Интерфаксу» информированный источник. Пострадавшие госпитализированы.