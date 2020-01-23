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Россиянка выиграла в конкурсе по поеданию пирожных и погибла

В одном из баров Killfish, в центре Москвы, 23-летняя местная жительница приняла участие в конкурсе по поеданию пирожных и погибла.

Источник: pixabay.com

Как пишет «Московский комсомолец», 15 февраля девушка пришла в бар со своими друзьями и решила принять участие в соревнованиях: кто съест больше пирожных - передает Telegram-канал Baza.

Очевидцы рассказали, что москвичка лидировала в этом конкурсе, и чтобы упрочить победу - в какой-то момент схватила сразу несколько пирожных и запихнула в рот.

Раздался победный свисток, но победительница продолжала пережевывать сладкую массу и в какой-то момент вздохнула и подавилась. Никто из присутствующих толком помочь девушке не смог, а когда в бар прибыла «скорая помощь», то констатировала лишь ее смерть.