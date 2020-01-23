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В РПЦ о женщинах в гражданском браке: Не хотят называться бесплатными проститутками

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов раскритиковал женщин, соглашающихся на гражданский брак. Об этом пишет портал РБК.

Источник: Игорь Иванко / АГН «Москва»

«У нас женщины сами не понимают, что такое брак. Неохота сказать, что "я бесплатная проститутка", поэтому говорят: у меня гражданский брак», - заявил представитель РПЦ на встрече с участниками православного сообщества OrthodoxBRO, передает «Интерфакс».

По его мнению, женщину, вступившую в гражданский брак, считают не женой, а «временной утехой». Он добавил, что такая женщина бесплатно оказывает «услуги».

Смирнов отметил, что мужчине нетрудно зарегистрировать отношения с женщиной, однако если он этого не делает, то он не рассматривает ее как свою потенциальную супругу.

Напомним, ранее патриарх Кирилл сравнил аборты с языческими жертвоприношениями. По его словам, до принятия христианства на Руси люди полагали, что могут пожертвовать чьей-то жизнью, чтобы получить что-то желаемое и ценное. Он сравнил это с современными попытками родственников уговорить женщину сделать аборт ради карьеры.