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Переводчики Путина перечислили самые затруднительные фразы президента

Переводчики президента России Владимира Путина перечислили самые затруднительные фразы главы государства. Об этом сообщает РИА Новости.

Источник: «Лента.ру»

Советник департамента лингвистического обеспечения МИД России Алексей Садыков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на «России 1» привел в пример высказывание «мы не будем стоять враскоряку». По его словам, он услышал эту фразу президента в телерепортаже и обрадовался, что ему не придется ее переводить.

Как пишет портал «Лента.ру», также Садыков назвал неожиданной команду «вольно!», так как если бы заранее не знал нужного варианта перевода, то этот термин мог бы поставить его в ступор. В июне 2017 года такую команду Путина перевели как Welcome!

Помимо этого, переводчики активно дискутировали по поводу фразы «Донбасс порожняк не гонит», рассказала третий секретарь департамента Наталья Красавина. В итоге, вспоминает она, высказывание перевели как «Донбасс ерунды не говорит».

Путин нередко использует в своей речи различные поговорки, пословицы и крылатые выражения. В июле прошлого года «Русская служба Би-би-си» собрала в одном видео русские поговорки, которые когда-либо произносил российский президент. В подборку попали, в частности, фразеологизм «сапоги всмятку», обозначающий полную бессмыслицу, поговорка про бабушку, дедушку и мужской половой орган, а также несколько поговорок других народов мира.