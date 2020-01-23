Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Роман с мебелью: «12 стульев»
Группа BrainStorm в Пскове
Дело Гавунаса
«Мельница» в Пскове
«Европа Плюс» Первые на севере
Дима Билан снова в БКЗ!
В чем гулять в конце зимы?
Гражданская пресса в 2019
Гонки по вертикали
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё В России и мире 23.01.2020 14:491 Герман Греф заявил о возможном уходе из Сбербанка 16.02.2020 18:230 В России появился новый долларовый миллиардер 16.02.2020 16:340 Переводчики Путина перечислили самые затруднительные фразы президента 16.02.2020 14:317 В РПЦ о женщинах в гражданском браке: Не хотят называться бесплатными проститутками 16.02.2020 12:414 Россиянка выиграла в конкурсе по поеданию пирожных и погибла 16.02.2020 11:040 В Москве мужчина с ножом напал на прихожан в храме
 
 
 
Самое популярное 13.02.2020 07:060 Уголовное дело возбуждено по факту смертельного ДТП на трассе в Пустошкинском районе. ФОТО С МЕСТА ДТП 12.02.2020 13:3135 Экс-вице-губернатор Александр Кузнецов признан виновным в получении взятки 13.02.2020 09:5717 Дело вице-губернатора Кузнецова: по горячим следам приговора 13.02.2020 08:560 Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Пустошкинском районе 12.02.2020 15:1815 Бывший вице-губернатор Александр Кузнецов получил срок меньше низшего порога по статье в силу смягчающих обстоятельств
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

В России появился новый долларовый миллиардер

16.02.2020 18:23|ПсковКомментариев: 0

Финтех-стартап Revolut, основанный выходцем из России Николаем Сторонским, завершил очередной раунд по привлечению финансирования, по итогам которого оценка компании увеличилась до шести миллиардов долларов, сообщает мессенджер The Telegraph. По словам источников Forbes, доля бизнесмена в компании составляет 30 процентов, на основании чего журнал называет его новым долларовым миллиардером с состоянием в 1,65 миллиарда.

Источник: соцсети

О результатах раунда будет официально объявлено на следующей неделе, уточняет британская газета.

Forbes ранее оценивал состояние Сторонского в 500 миллионов долларов. В рейтинге журнала «200 богатейших бизнесменов России» он был поставлен на 199 место. Его отец, Николай Миронович Сторонский - топ-менеджер «Газпрома», с декабря прошлого года занимает должность гендиректора АО «Газпром промгаз». Сам Сторонский-младший отвергал обвинения в связи с российскими госструктурами.

Сторонский запустил Revolut в 2015 году вместе с Владом Яценко, пишет журнал. Стартап работает только в Европе и Австралии, его штаб-квартира расположена в Великобритании. Компания неоднократно пыталась начать работу на российском рынке, но запуск не состоялся, однако, по информации Reuters, это может произойти в ближайшее время.

Revolut предлагает своим клиентам карту и приложение, которые позволяют экономить при конвертации валют при платежах. Карта привязана к счетам в различных валютах и в том случае, если валюты, в которой проводится платеж, на соответствующем счете не хватает, конвертируются деньги с другого счета по межбанковскому курсу, который выгоднее, чем курс платежных систем или розничного банка, объясняет Forbes.

Теги: #газпром
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Беспокоит ли вас угроза распространения смертельного китайского вируса?
В опросе приняло участие 1489 человек
16.02.2020, 18:230 В России появился новый долларовый миллиардер 16.02.2020, 17:520 В Великолукском районе сбежавший после ссоры с соседями подросток вернулся домой 16.02.2020, 17:340 В Сети появилось видео начавшейся реконструкции цепных мостов в Острове 16.02.2020, 17:020 Псковская ГИБДД проверяет на безопасность перевозку пассажиров
16.02.2020, 16:340 Переводчики Путина перечислили самые затруднительные фразы президента 16.02.2020, 16:070 XXIII Февральские музейные чтения в «Михайловском» завершили работу 16.02.2020, 15:440 От 100 до 250 тысяч: Стали известны 5 самых высокооплачиваемых работ, предлагаемых псковичам 16.02.2020, 15:142 Экстренное предупреждение: В ближайшее время в Псковской области усилится ветер
16.02.2020, 15:061 В Дновском районе пьяный водитель на Mercedes влетел в мотоблок 16.02.2020, 14:317 В РПЦ о женщинах в гражданском браке: Не хотят называться бесплатными проститутками 16.02.2020, 14:091 В Псковском, Теплом и Чудском озерах приостановили вылов судака 16.02.2020, 13:461 Интерактив: Из-за открытого люка переживаем за пушкиногорских детей
16.02.2020, 13:100 Псковские полицейские задержали 7 водителей, повторно севших за руль пьяными 16.02.2020, 12:414 Россиянка выиграла в конкурсе по поеданию пирожных и погибла 16.02.2020, 12:181 Жители Псковской области потеряли около 85 тысяч рублей из-за телефонного разговора 16.02.2020, 11:500 Великолукская торговая организация сдала фальшивые деньги
16.02.2020, 11:310 Псковские росгвардейцы рассказали о вознаграждении за сдачу оружия 16.02.2020, 11:040 В Москве мужчина с ножом напал на прихожан в храме 16.02.2020, 10:420 Интерактив: По Пскову ходят подозрительные «газовики» 16.02.2020, 10:180 В Пскове заканчивают реставрировать памятник 6-й роте «Купол»
16.02.2020, 09:4928 Ситуация не радужная - Михаил Ведерников выразил недовольство ходом строительства кампуса ПсковГУ 16.02.2020, 09:131 В Калининграде мужчина расстрелял прохожих и скончался в реанимации 15.02.2020, 22:0012 Патриарх Кирилл определил главную цель российской молодежи 15.02.2020, 21:1911 Эксперт рассказал, как вырастет пенсия, если не выходить на нее 10 лет
15.02.2020, 20:430 Фильм Дудя про ВИЧ одобрили в Минздраве 15.02.2020, 20:103 В Пскове прошли мероприятия, посвященные годовщине вывода советских войск из Афганистана 15.02.2020, 19:461 Уголовный розыск продолжает поиски псковича, пропавшего в сентябре 2018 года 15.02.2020, 19:140 Теплая погода с дождем будет завтра в Псковской области
15.02.2020, 18:450 Двое неработающих псковичей незаконно зарегистрировали гражданина Таджикистана в квартире на Инженерной 15.02.2020, 18:346 Неравнодушные люди ищут родственников мужчины, который две недели живет на вокзале в Пскове 15.02.2020, 18:140 Великолукский студент хотел купить игровую консоль через интернет и лишился денег 15.02.2020, 17:571 Российский биатлонист Александр Логинов выиграл спринт на чемпионате мира
15.02.2020, 17:460 Певица Полина Гагарина оказалась в 140 раз богаче мужа 15.02.2020, 17:156 Мишустин начал борьбу с дорогой ипотекой в России 15.02.2020, 16:540 24-летний лихач на «Приоре» врезался в дерево в Великолукском районе. ФОТО 15.02.2020, 16:471 Правительство согласовало создание регистра россиян, имеющих право льгот на лекарства
15.02.2020, 16:170 Великолукские общественники определили свои задачи на текущий год 15.02.2020, 15:430 В Пскове прошли памятные мероприятия, посвященные годовщине вывода советских войск из Афганистана 15.02.2020, 15:160 Библиотечные клубы приглашают псковичей в воскресенье порисовать песком и встретиться с известными писателями 15.02.2020, 15:0615 Печорам хотят присвоить статус территории опережающего социально-экономического развития
15.02.2020, 14:480 В Госдуме предложили ввести на госпредприятиях курсы гигиены из-за коронавируса 15.02.2020, 14:190 Схема движения транспорта изменится в Дедовичском районе из-за ремонта моста 15.02.2020, 14:070 Депутат Андрей Корнев пожелал красивой игры участникам футбольного турнира имени Александра Невского 15.02.2020, 13:472 Дети и взрослые пострадали в результате ДТП с 4 автомобилями в Подборовье. ФОТО
15.02.2020, 13:460 Журнал «Литературные знакомства» с большой публикацией к 80-летию псковского писателя Валентина Курбатова презентовали в «Михайловском» 15.02.2020, 13:193 «Союзмультфильм» предложил снять сказки о народных промыслах России 15.02.2020, 13:070 С 29 марта самолет Псков-Москва будет летать 4 раза в неделю 15.02.2020, 12:460 Пьяного псковича за рулем «Волги» задержала полиция
15.02.2020, 12:170 Обнародован десятилетний план борьбы с наркотиками в России 15.02.2020, 11:441 Саратовский омбудсмен отнесла к «группе риска» детей, которые слушают Nirvana, смотрят аниме и красят волосы 15.02.2020, 11:152 Псковская Росгвардия производит отбор кандидатов для прохождения военной службы по контракту 15.02.2020, 11:030 Биатлонист Устюгов признан виновным в допинговом нарушении и лишен золота Олимпиады в Сочи
15.02.2020, 11:012 Рейтинг политической активности. 9-15 февраля 15.02.2020, 10:472 Минтруд: все дети-инвалиды получат полный доступ в школы и детсады до конца года 15.02.2020, 10:461 Женщина госпитализирована в больницу с травмами после столкновения иномарок на Юбилейной в Пскове 15.02.2020, 10:227 Пскович пытался украсть сыр из магазина на улице Гагарина
15.02.2020, 09:542 Православные христиане отмечают Сретенье господне 15 февраля 15.02.2020, 09:380 Сегодня в Пскове пройдет межрегиональный турнир по дзюдо, посвященный памяти героя России Сергея Самойлова 15.02.2020, 09:270 В ночь на воскресенье закроют участок улицы Поземского в Пскове 15.02.2020, 09:050 Мобильный ФАП будет работать на Яна Фабрициуса в Пскове на следующей неделе
14.02.2020, 23:024 Лукашенко заявил о намеках России на присоединение Белоруссии 14.02.2020, 22:270 В Пыталовском районе открыли памятную доску Андрею Кирикову 14.02.2020, 21:587 Киркоров заявил, что не боится оскорбить чувства верующих новым клипом 14.02.2020, 21:333 Псковские садоводы выступили против многоэтажной застройки их территорий
14.02.2020, 21:090 Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело по факту смертельного ДТП в Псковской области в центральный аппарат СК России 14.02.2020, 20:577 Учитель потерял работу после прочтения стихотворения Есенина 14.02.2020, 20:560 В Псков приехал руководитель содружества выпускников детских домов «Дети всей страны» 14.02.2020, 20:230 Псковский легкоатлет Евгений Караваев показал лучший результат в Европе и второй в мире в прыжках в длину
14.02.2020, 20:020 В Пскове стартовала акция «Дарите книги с любовью» 14.02.2020, 19:400 На музейных чтениях в «Михайловском» затронули проблемы создания природных маршрутов 14.02.2020, 19:353 Печорский суд вынес приговор местному жителю, пьяным укравшему пилу за 13 тысяч рублей 14.02.2020, 19:240 Псковская область вошла в топ-5 регионов с самой большой долговой нагрузкой
14.02.2020, 19:150 Не позднее 17 февраля псковским работодателям необходимо подать в ПФР первые сведения о трудовой деятельности работников 14.02.2020, 19:070 Эксперты «брачного» агентства рассказали, как помогают псковичкам найти свою любовь 14.02.2020, 19:070 Более 50 единиц противопожарной и лесопатрульной техники поступит в регион в этом году 14.02.2020, 19:002 «Акценты» Донецкого: Случай вице-губернатора Кузнецова, ЮНЕСКО против детей и кто такой «Нави Волырк»
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.