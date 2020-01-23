В России и мире

Лидер Rammstein дал своей новой группе русское матерное название

Немецкий музыкант Тилль Линдеманн, переживающий явный творческий бум, запустил еще один проект. Только в прошлом году вышли новые альбомы групп Rammstein и Lindemann, где Тилль является фронтменом и автором, как неутомимый немец решил заняться кое-чем еще.

Источник: youtube.com/ Various Artists - Topic

Как пишет «Российская газета», Линдеманн решил еще плотнее заняться электронной музыкой, о чем свидетельствует первый трек свежего проекта, опубликованный Тиллем. Композиция исполнена в жанре EBM и сильно напоминает творчество группы Laibach, с которыми Rammstein давно сравнивают.

Примечательно, что название проекта - русскоязычное. Только привести его здесь мы не можем. Воспользуемся для его описания формулировкой, предложенной Виктором Пелевиным в романе «Любовь к трем Цукербринам»: «Обстоятельственно-определительное наречие места, меры, цели и способа, образованное из слова на букву «х», написанного слитно с предлогом «на».

С той разницей, что у Линдеманна оно пишется раздельно. И, конечно, латиницей.

Тилль известен своим интересом к русскому языку. Rammstein даже исполнили песню группы «Ария» «Штиль».

К новой песне с игривым названием Till the End выпущен клип. Причем размещен он на порносайте - в соответствии с содержанием (тут вспоминается клип Rammstein на песню Pussy).