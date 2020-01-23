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Шторм нарушил паромное сообщение в Эстонии, обесточил тысячи домохозяйств

В Эстонии из-за бушевавшего всю ночь шторма около 4 750 потребителей остались без электричества, пишет «Интерфакс».

По данным компании электросетей Elektrilevi на 6.50 (7.50 мск) понедельника, больше всего пострадали клиенты из расположенного близ столицы Харьюского (Harjumaa) уезда, где без света остались более 2 тыс. домохозяйств.

Около тысячи клиентов начали день без электричества на острове Сааремаа (Saaremaa).

По данным спасательного департамента, за ночь поступило около 50 вызовов, в основном связанных с поваленными на дороги деревья, разрушенными крышами домов.

Из-за сильного ветра нарушено сообщение паромов между островами.

По данным метеослужбы, в континентальной части Эстонии сила ветра достигала 17-22 м/сек, на побережье моря - до 25 м/сек.

К утру ветер немного утих, однако штормовое предупреждение сохраняется.