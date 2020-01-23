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Жириновский предложил запретить брать на работу людей без прививок

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил внести в Трудовой кодекс поправки, которые бы запретили брать на работу тех, кто отказывается от прививок, сообщают РИА Новости.

«Одни делают прививки, другие не делают. Нужна статистика. Если большинство заболевших гриппом любым, не обязательно коронавирусом, те, кто не делал прививки, давайте в закон, в Трудовой кодекс внесем дополнение - не принимать на работу лиц, которые отказываются от прививки против болезни, ибо это нарушает права других граждан, которых заражают», - сказал Владимир Жириновский на парламентских слушаниях по иммунопрофилактике.

«Руководителям предприятий дайте указания от имени санитарного врача нашей страны, что разрешить гражданам оставаться дома даже при отсутствии бюллетеня, оградить коллективы. Мы сами друг друга заражаем», - добавил политик.

Ранее лидер ЛДПР заявил, что в целях профилактики заражения инфекциями готов пожимать руку только президенту страны, премьер-министру и спикеру Госдумы. «Президент подаст мне руку, я пожму, премьер-министр, председатель Госдумы, все, остальные не надо подавать руку, я не буду жать, вы что? Заразу мне передаете», - цитирует политика «Интерфакс».

Так он отреагировал на подавшего ему руку замминистра здравоохранения Сергея Краевого.

«Сергей Александрович опоздал немного на наши слушания и подал мне руку. Я сам не подаю. Ждите, когда старший по возрасту и положению, подаст. Понимаете, что это устаревшие привычки? Должны учить миллионы людей прекратить обниматься, целоваться, подавать руку», - сказал Владимир Жириновский.