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В России предложили наказывать за публичные призывы против вакцинации

В законодательстве РФ могут прописать меры ответственности за публичные призывы к отказу от вакцинации. О таком обсуждаемом предложении рассказал главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико на парламентских слушаниях в Госдуме.

Как пишет «Российская газета», эксперт назвал эту меру в числе обсуждаемых в ведомстве. Кроме того, речь идет об установлении ответственности за распространение «недостоверной и ненаучной информации о прививках», добавил он.

Брико предложил также наказывать родителей за отказ от профилактического вакцинирования детей. Кроме того, он заявил о необходимости усилить ответственность врачей, распространяющих информацию о вакцинации, не соответствующую принципам доказательной медицины.

На эту же тему на слушаниях высказался лидер ЛДПР Владимир Жириновский: он предложил внести в Трудовой кодекс поправки, которые бы запретили брать на работу тех, кто отказывается от прививок. Парламентарий объяснил, что прием таких сотрудников «нарушает права других граждан, которых заражают».