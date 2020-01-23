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Что я, сумасшедшая - Пугачева рассказала о своих пластических операциях

Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева, отметившая в прошлом году свое семидесятилетие, призналась, что делала пластические операции. Поскольку не «сумасшедшая какая-то». А соответствующей направленности специалисты - лучшие ее друзья, пишет «Российская газета». И за всеми новинками в этой области она с интересом следит - вдруг пригодится.

Источник: Кирилл Каллиников/РИА Новости

«Я делала (операции - прим. «Кинократии»). Что я, сумасшедшая какая-то? Конечно же, я делала», - заявила артистка в программе «Ты не поверишь!». Уточнив, что поскольку ей запрещен общий наркоз, она делала «маленькие подтяжки».

Хотя секрет неувядающей красоты Примадонны не только в этом, но и в «породе». «У меня хорошая кожа и в принципе хорошие друзья - пластические хирурги», - рассказала Алла Пугачева. Добавляя: «Они могут убрать кисту, и все это под местным наркозом, как косметическая операция».

При этом Пугачева признает, что на самом деле не особо сильно озабочена своей внешностью и состоянием здоровья, относясь к этим важнейшим вопросам неорганизованно. За что врачи постоянно ругают примадонну - не проводит она обследования.

«Я чувствую себя хорошо, что мне к ним лишний раз ходить? У меня есть врачи, которые следят за моим "мотором", они периодически заставляют меня к ним ходить», - делится певица. Указав, что к медикам обращается, только тогда, когда уже совсем невмоготу становится.

При этом известно, что Алла Пугачева не раз жаловалась на повышенный сахар и на то, что ей трудно дышать и ходить. Также певица напомнила, что почти тридцать лет назад ей удалили опухоль, которая, к счастью, оказалась доброкачественной.