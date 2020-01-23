В России и мире

Всемирный день социальной справедливости отмечается в 11-й раз

Под эгидой Организации Объединенных Наций 20 февраля отмечается Всемирный день социальной справедливости, который призван обратить внимание на проблемы неравенства в обществе, сообщает «Парламентская газета».

До сих пор один из пяти работников в мире живёт в условиях нищеты, а географические различия затрудняют доступ к достойной работе, преобладает гендерное неравенство, люди не получают равных выгод от экономического роста. Неравенство между странами ослабляет социальную сплоченность, мешает людям полностью реализовать свой потенциал и не способствует развитию экономики. Настало время сократить неравенство во всем мире.

«Мы поддерживаем принципы социальной справедливости, поощряя равенство между женщинами и мужчинами или права коренных народов и мигрантов. Мы содействуем обеспечению социальной справедливости, устраняя барьеры, возникающие перед людьми в силу их признака пола, возраста, расовой, этнической или религиозной принадлежности, культуры или наличия инвалидности», - подчеркивают в ООН.

Еще 10 июня 2008 года Международная организация труда единогласно приняла Декларацию о социальной справедливости в целях справедливой глобализации. В этом документе упор сделан на гарантии достижения справедливых результатов для всех посредством обеспечения занятости, социальной защиты, социального диалога и основополагающих принципов и прав на рабочем месте.

Для того чтобы обеспечить трудоустройством растущее число людей, которые ищут работу, потребуется создать 600 миллионов новых рабочих мест к 2030 году.

В этот четверг постоянное представительство Киргизии при ООН и Бюро МОТ при ООН проведут мероприятие в нью-йоркской штаб-квартире, на котором будут обсуждаться стратегии по сокращению неравенства.