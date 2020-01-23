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Mattel выпустила специальную коллекцию игрушек к Олимпийским играм в Токио

Компания Mattel представила свою первую специальную линейку игрушек, посвященную Летним Олимпийским играм-2020 в Токио. В коллекцию вошли игрушки от брендов Barbie®, Hot Wheels® и UNO®, разработанные в рамках лицензионного сотрудничества с Международным олимпийским комитетом (МОК) и Международным паралимпийским комитетом 2020.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании, Mattel объединился с Международным олимпийским комитетом и Tокио 2020 для создания специальной коллекции «Olympic Games Tokyo 2020» в рамках «Всемирной программы лицензирования МОК». Коллекция призвана вдохновить новое поколение детей интересоваться спортом, приобщать их к олимпийским ценностям, а также верить в себя, развивать свои интересы и стремиться к большему.

Коллекция Mattel подчеркивает инклюзивность и инновационный характер Олимпиады в Токио. Игрушки представляют пять совершенно новых видов спорта, добавленных в программу соревнований, чтобы вдохновить новое поколение спортсменов и болельщиков по всему миру, – это бейсбол, карате, скейтбординг, спортивное скалолазание и серфинг.

«Новый международный совместный проект с Mattel по программе глобального лицензирования МОК – это отличный способ привлечь важную для нас аудиторию, наших молодых поклонников и их семьи, объединить их с Олимпийским брендом и его ценностями», – прокомментировал управляющий директор телевизионной и маркетинговой службы Международного олимпийского комитета (МОК) Тимо Лумме.

«Олимпийские игры – монументальное событие, которое сближает и вдохновляет людей всех возрастов, – отметила Джанет Хсу, главный франчайзинговый директор Mattel. – Наша специальная лимитированная коллекция Olympic Games Tokyo 2020 чествует популярные виды спорта, знакомит юное поколение с выдающимися спортивными традициями и отражает дух Олимпиады».

Куклы Barbie Олимпийские спортсменки 2020

Новые образы Барби в стиле Летних Олимпийских игр 2020 – яркие, модные, динамичные. Куклы представляют пять новых видов спорта, включенных в программу спортивных соревнований в Токио: бейсбол, карате, скейтбординг, спортивное скалолазание и серфинг. Коллекция Barbie Олимпийские спортсменки будет доступна в России уже летом 2020 года.

Мини-коллекция Hot Wheels Олимпийские игры 2020

Мини-коллекция посвящена культовым видам спорта Летних Олимпийских игр в Токио – от самых древних, популярных еще на первых играх в Афинах, до новых, дебютирующих в Токио. Среди видов спорта, воплощенных в моделях Hot Wheels, главные фавориты болельщиков – легкая атлетика, гимнастика, плавание, баскетбол, пляжный волейбол, бейсбол, софтбол, спортивное скалолазание, каратэ, скейтбординг и серфинг. Два модели в коллекции – 10 Toyota Tundra и Toyota 2000 GT – версии автомобилей всемирного олимпийского партнера Toyota. Мини-коллекция Hot Wheels Олимпийские игры 2020 будет доступна в России во втором полугодии 2020 года.

UNO Олимпийские игры 2020

Для настольной игры UNO разработан специальный дизайн в духе Олимпиады - 2020. Главный герой на картах - Мирайтова (Miraitowa), талисман игр в Токио. Его имя сложено из двух японских слов – «мирай», что означает «будущее», и «това», то есть «вечность». В карточную игру UNO из коллекции Olympic Games Tokyo 2020 введено специальное правило, характерное для самого знакового спортивного события в мире.