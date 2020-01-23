В России и мире

Опубликована первая серия проекта «20 вопросов Владимиру Путину». ВИДЕО

ТАСС опубликовал первую серию видеоинтервью президента России из проекта «20 вопросов Владимиру Путину». Российский лидер ответил на вопросы о поправках в Конституцию, отставке правительства и других крупных внутриполитических и международных событиях.

Спецпроект призван подвести промежуточные итоги двадцатилетнего пребывания Владимира Путина у власти: 26 марта 2000 года прошли выборы президента Российской Федерации, на которых он впервые одержал победу.

По факту вопросов задано значительно больше, чем 20, но охватывают они 20 тем, направлений разговора. Автором интервью выступил журналист Андрей Ванденко.



Источник: ТАСС