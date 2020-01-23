В России и мире

Игорь Крутой назвал достойного представлять Россию на Евровидении

Фото: Лилия Шарловская

Композитор Игорь Крутой высказал мнение о том, кто мог бы представлять Россию на конкурсе «Евровидение» в Роттердаме в мае.

В интервью «Стархиту» он ответил, что все перечисленные журналистами артисты могли бы справиться. Среди предложенных на выбор имен были Ольга Бузова, Федук и Зиверт.

«Почти все перечисленные», - заявил Крутой.

Он добавил, что «с позиции прямого эфира и живого исполнения на весь мир лично он отправил бы Тиму Белорусских». Композитор подчеркнул, что это его личное мнение и «влезать в эти игры» он не хочет.