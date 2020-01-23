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Песков высказался о пенсионерке, отославшей Путину прибавку к пенсии

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ о пенсионерке из Челябинска Елене Карпеня, которая в январе получила прибавку к пенсии в 1 рубль 10 копеек, после чего отослала эту сумму на имя главы государства, указав, что ее стаж учителя составляет 33 года. Причем 1 рубль она получила после индексации пенсии, пишет «МК в Пскове».

Песков в ответ заявил, что нужно подробно выяснить, какая у пенсионерки пенсия, почему она получила такую мизерную надбавку, какой у нее стаж. «Давайте сначала вы подготовитесь, а потом мы продолжим этот разговор», - сказал Песков. После того, как журналист назвал размер пенсии, Песков попросил уточнить, что за пенсия. Журналист ответить не смог.

Тогда Песков призвал на конкретном примере не делать обобщений. Что же касается того факта, что надбавка отправлена Путину, Песков ответил: «Я не слышал об этом».

Ранее Карпеня рассказала СМИ, что ее пенсия составляет 7 200 рублей. В декабре пенсионерка получила 9 224 рублей, а в январе прибавка составила 1 рубль 10 копеек.