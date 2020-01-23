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Смертельно опасное растение завелось на берегу Чудского озера

В Эстонии волостная управа Пейпсияэре предупреждает об опасных для жизни растениях на берегу Чудского озера. Людей призывают ни в коем случае не трогать их: растение является ядовитым, а особенно его корни, сообщает портал rus.postimees.ee.

«Взрослому для опасного для жизни отравления будет достаточно всего несколько граммов свежего корнеплода, для ребенка смертельное количество в несколько раз меньше», - предупреждает волость. Если человек все-таки дотронулся до этого растения руками, их необходимо сразу же тщательно помыть.

Вёх ядовитый (Cicuta virosa)

Другие названия растения: цикута, кошачья петрушка, вяха, омег, омежник, водяная бешеница, водяной болиголов, мутник, собачий дягиль, гориголова, свиная вошь.

Запах и вкус никак не предупреждают о токсичности растения, в то же время для смертельного отравления достаточно небольшого количества растения.

Первые признаки отравления - ощущения жжения и зуда во рту. За ними следуют тошнота, парализация языка, начинает болеть живот, появляются сильные судороги, ухудшается зрение, появляется сильная жажда. В течение нескольких часов отравление может привести к остановке дыхания.

В случае подозрения на отравление надо сразу вызывать скорую помощь.

Собирать с берега эти растения нельзя, поскольку велика вероятность, что какие-то более мелкие корни останутся, которые так же опасны, как и более крупные, но источник отравления при отсутствии корнеплода тяжелее установить.

Напомним, северный и западный берега Чудского озера принадлежат республике Эстония, восточный - Российской Федерации (Псковская область и небольшой участок в истоке реки Нарва принадлежит Сланцевскому району Ленинградской области).