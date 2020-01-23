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В России и мире

Шнуров объяснил, зачем пошел в политику

23.02.2020 11:33|ПсковКомментариев: 0

Вступивший в «Партию Роста» музыкант Сергей Шнуров впервые прокомментировал уход в политику. Она сама «постучала в двери», заявил певец в субботнем эфире программы «Центральное телевидение» на телеканале НТВ. Музыкант уверен, что богатый жизненный опыт поможет ему на новом поприще. Он признался, что решил заняться политикой не просто для того, чтобы «разбавить» собой привычные политические лица. Шнуров сказал, что к сегодняшним вершинам он поднялся буквально со дна жизни. Также музыкант напомнил, что когда-то шокировал публику неприличными выходками.

«Я буквально приплыл сюда со дна жизни, - сказал Сергей Шнуров. - Я видел жизнь. И много чего показывал сам, в том числе и член, и это не метафора. Но от этого я не стал ни хуже, не лучше — я такой же, какой был. И на том дне, откуда я приплыл к вам, достаточно много хороших приличных людей. Так давайте же оторвемся от дна и всплывем наконец-то!»

Как сообщалось ранее, руководитель регионального отделения «Партии Роста» Игорь Романов пригласил музыканта Сергея Шнурова в Псков. Это произошло в четверг, 20 февраля, в ходе партийного собрания в Санкт-Петербурге, в ходе которого лидер группы «Ленинград» официально вступил. Он пообещал приехать в регион и не исключил, что это может произойти уже в ближайшее время, сообщил Псковской Ленте Новостей Игорь Романов.

Источник: Псковская Лента Новостей
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