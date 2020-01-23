В России и мире

Российский таксист отнял у белоруски паспорт, деньги и сбил ее

В Москве таксист отнял у уроженки Белоруссии паспорт, телефон, перевел себе деньги через мобильное приложение, а затем сбил пострадавшую. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на столичное управление МВД.

Инцидент произошел в районе Замоскворечье. Известно, что таксист также отобрал у белоруски другие документы. Женщина обратилась в полицию, однако не смогла сообщить все детали произошедшего из-за сильного опьянения.

Состояние пострадавшей в настоящий момент устанавливают врачи, по факту нападения проводится проверка. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как отмечает «Лента.ру», ранее сообщалось еще об одном инциденте с московским такси — один из водителей решил заработать на гражданине Китая, который прибыл в Россию, и взял за поездку шесть тысяч рублей. Таксист надел медицинскую маску и убедил прибывшего в Шереметьево жителя КНР сесть именно в его такси.