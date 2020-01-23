В России и мире

Астронавт-любитель погиб во время испытаний самодельной ракеты

В США погиб инженер-любитель «Безумный» Майк Хьюз, сообщают иностранные и российские СМИ. 64-летний мужчина получил несовместимые с жизнью травмы, когда пытался запустить самодельную ракету в калифорнийской пустыне.

Ракета на паровом двигателе рухнула на землю вскоре после запуска.

Как отмечает «Интерфакс», Хьюз был известен своей уверенностью в том, что Земля плоская. Доказать это он пытался, отправившись в космос лично.

Сообщается, что Хьюз с помощью напарника пытался подняться на высоку 1,525 км на ракете с паровым двигателем.

Ракету испытатель и его помощники построили на заднем дворе Хьюза, она обошлась им примерно в $18 тыс.

В прошлом марте ему удалось успешно подняться на ракете на высоту в 570 м, но этот полет закончился жесткой посадкой.