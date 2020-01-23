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Опубликован список подарков, полученных Трампом в 2018 году

Опубликован список подарков, полученных Трампом в 2018 году. Как передает РИА Новости, президент США Дональд Трамп получил в 2018 году от президента РФ Владимира Путина набор из 12 серебряных монет, посвященных чемпионату мира по футболу в России, следует из опубликованного в понедельник в Федеральном реестре США перечня подарков, полученных сотрудниками федеральных органов власти от властей иностранных держав.

Согласно документу, подарок был получен 19 августа 2018 года, его стоимость оценивается в 1500 долларов. Подарок традиционно был передан на хранение в Национальное управление архивов и документации. В качестве причины, по которой он был принят, указано: «Непринятие привело бы к неловкой ситуации для дарителя и властей США».

Самый дорогой подарок стоимостью 23,5 тысячи долларов был адресован Меланье Трамп эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Али Таниу. Это набор из шести тарелок нимфенбургского фарфора (Германия).

Президент Франции Эммануэль Макрон подарил Трампу сумку для гольфа Louis Vuitton стоимостью 8 тысяч 275 долларов, премьер-министр Канады Джастин Трюдо – статуэтку из белого мрамора, изображающую белуху, за 470 долларов.

Немало подарков были переданы для первой леди: клатч Givenchy от первой леди Франции Бриджит Макрон (850 долларов), кресло дизайнерского дома Shosha Kamal от президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси (10 тысяч долларов), туника от посла Ливана в США Габриэля Иссы за 450 долларов.

Минимальная сумма стоимости подарков - 450 долларов – встречается не раз. В такую сумму оценили также короткую деревянную клюшку для гольфа от мэра Давоса и ковер для приема пищи на полу с подушками от президента Нигерии Мухаммаду Бухари.