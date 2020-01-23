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Водитель автомобиля, совершившего наезд на карнавальное шествие в Германии, был пьян

24.02.2020 20:33|ПсковКомментариев: 0

Водитель автомобиля, совершившего наезд на карнавальное шествие в немецком городе Фолькмарзене, был пьян. Об этом сообщают «Вести».

По данным таблоида Bild, в результате наезда автомобиля пострадали более 30 человек.

Первоначально речь шла о десяти раненых. Сообщается, что водитель въехал в толпу, протаранив ограждение. Это мужчина в возрасте от 20 до 30 лет.

Представитель полиции сообщил Bild, что водитель автомобиля задержан, очевидцы сообщили изданию Frankfurter Rundschau, что он специально направлял машину на детей.

На месте происшествия работают медики и полицейские.

Источник: Псковская Лента Новостей
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