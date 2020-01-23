В России и мире

Вайнштейна признали виновным в изнасиловании и домогательствах

Присяжные суда Нью-Йорка признали голливудского продюсера Харви Вайнштейна виновным по двум из пяти пунктов обвинения: об изнасиловании и сексуальных домогательствах, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNBC.

Как пишет издание New York Post, Вайнштейна признали виновным в принуждении к оральному сексу ассистентки Мириам Халейи, работавшей в команде реалити-шоу «Проект Подиум», а также изнасиловании стилистки Джессики Манн.

При этом присяжные оправдали его по трем другим пунктам, включая более серьезное изнасилование, по которым ему грозило заключение вплоть до пожизненного. Оставшиеся пункты, как пишет газета, могут обернуться для 67-летнего Вайнштейна заключением на срок до 25 лет.

Дело в отношении Вайнштейна также рассматривается в суде Калифорнии.

Громкий скандал в Голливуде разгорелся, когда Вайнштейна обвинили в домогательствах десятки женщин, среди которых известные актрисы Анджелина Джоли, Ума Турман и Эшли Джадд. Продюсер на волне обвинений был уволен из собственной компании, а власти Нью-Йорка начали в его отношении расследование. Вайнштейн отрицал выдвинутые против него обвинения.

Обвинения против продюсера легли в основу движения жертв сексуальных домогательств #MeToo.