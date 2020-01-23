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Президент Эстонии заявила об отсутствии у ее страны территориальных притязаний к соседям

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила об отсутствии у ее страны территориальных притязаний к соседним государствам, передает «Интерфакс».

«Мы пообещали своим союзникам: у Эстонии нет территориальных притязаний к своим соседям», - сказала президент, выступая в городе Вильянди (Viljandi) с докладом на торжественном заседании по случаю 102-й годовщины независимости республики.

По ее словам, «строительство долгосрочной безопасности Эстонского государства после вывода советских войск началось в тот день, когда бывший премьер-министр Андрес Таранд посмел сказать: Эстонии, как и многим другим государствам после Второй мировой войны следует продвигаться вперед в вопросе о границах, отличающихся от предвоенных».

«Это не означало отказа от Тартуского мирного договора. Нет», - подчеркнула президент.

Она отметила, что без обещания заключить пограничный договор »перед Эстонией никогда бы не открылась дверь в НАТО». «Да, наш пограничный договор (с Россией – ред.) все еще не ратифицирован - мы должны последовательно пытаться совершить этот шаг», - сказала глава государства.

После длившихся более 10 лет переговоров 18 мая 2005 года в Москве министры иностранных дел Эстонии Урмас Паэт и России Сергей Лавров подписали договоры о сухопутной и морской границе, которые вкратце называются «пограничным договором».

Однако затем парламент Эстонии включил в закон о ратификации преамбулу о действенности Тартуского мирного договора с РСФСР от 2 февраля 1920 года. Российская сторона рассматривает договор 1920 года как не имеющий юридической силы исторический документ и потому сочла, что признание договора может позволить Эстонии в будущем предъявлять России территориальные претензии. В связи с этим Москва отозвала подписи под пограничными договорами.

18 февраля 2015 года Паэт и Лавров во второй раз подписали договоры, в которые были внесены два изменения: стороны не имеют территориальных притязаний друг к другу и договоры касаются только решения пограничных вопросов.

Первое чтение обновленного закона о ратификации пограничных договоров прошло в парламенте Эстонии в 2016 году, после чего дальнейшее делопроизводство было приостановлено в ожидании аналогичных действий с российской стороны.

Но входящие в правящую Консервативную народную партию (EKRE) спикер парламента Хенн Пыллуаас и вице-спикер парламента, председатель партии «Отечество» Хелир-Валдор Сеэдер неоднократно в последнее время выступали с заявлениями о необходимости потребовать от России возврата Печор в Псковской области и правого берега реки Нарвы.