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Умер Хосни Мубарак

Бывший президент Египта Хосни Мубарак, который правил страной в течение 30 лет, скончался в возрасте 91 года. Экс-президента похоронят с военными почестями, но дата церемонии пока не назначена, передает Reuters со ссылкой на источник.

Свою политическую карьеру Мубарак начинал в армии: c 1965 года он командовал авиационной бригадой и был начальником авиабазы в Каире, в 1969 году был назначен начальником штаба ВВС Египта. В 1975 году стал вице-президентом при президенте Анваре Садате. В 1981 году сидел рядом с Садатом на военном параде, где президент был убит в результате покушения. После этого Мубарак занял президентский пост, и трижды переизбирался на референдумах 1987, 1993 и 1999 годов. Голосование проходило по единственной кандидатуре, пишет Газета.ру.



Экс-президент покинул свою должность после массовых протестов 2011 года - он был арестован и провел несколько лет в тюрьмах и военных госпиталях. Был признан виновным по нескольким уголовным делам, в том числе о гибели сотен демонстрантов. В 2017 году был оправдан.