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Детей предложили назвать в Конституции РФ важнейшим достоянием страны

Рабочая группа по поправкам в Конституцию предложила назвать детей в Основном законе России важнейшим достоянием страны. Как пишет портал «Лента.ру», об этом сообщает Российское агентство правовой и судебной информации (РАСПИ).

Источник: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

О предложении на заседании группы сообщила депутат Госдумы Ольга Баталина. По ее словам, с для обеспечения социальных гарантий в третью главу Конституции предлагается ввести новую статью - 67.1 - в ней в значительной степени учтены те предложения, которые поступали от членов рабочей группы.

Согласно предлагаемым поправкам, государство создает условия, которые способствуют всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности, уважения к старшим. «Государство, признавая приоритет семейного воспитания детей, принимает на себя обязанности родителей в отношении тех детей, которые остались без попечения родителей», - сказала она.

В 68-й статье, как добавила парламентарий, предлагается закрепить, что «Культура России является уникальным наследием многонационального народа». Авторами этой поправки 23 января выступили художественный руководитель театра «ET CETERA» Александр Калягин, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский и пианист Денис Мацуев.

Напомним, 23 января Государственная Дума одобрила в первом чтении законопроект о поправках в Конституцию.

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение парламентариев соответствующую инициативу 20 января. Глава государства предлагает внести изменения в 22 статьи основного закона, положения первой и второй глав останутся в неизменном виде.

Конституционные изменения российский лидер анонсировал 15 января в ходе послания Федеральному собранию. Тогда же он объявил о всенародном голосовании по предлагаемым изменениям. В Кремле позже заверили, что при отрицательных результатах голосования основной закон меняться не будет.