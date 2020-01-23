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Детей унесло в море во время шторма в Сочи

Более 140 человек и 17 единиц техники заняты в поиске двух детей, пропавших в море в Сочи, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как пишет РИА «Новости», по предварительным данным, вечером 25 февраля два ребенка 13 - 15 лет пытались перейти реку Псезуапсе в поселке Лазаревский и были снесены потоком воды в море. По информации МЧС, из-за того, что на море шторм силой четыре-пять баллов, поиски детей ведутся на берегу.

«Всего для проведения поисково-спасательных работ от РСЧС привлекается 144 человека и 17 единиц техники. От МЧС России 16 человек и две единицы техники», - говорится в сообщении.

Уточняется, что обследовано уже семь километров береговой линии. Утром в среду для поиска детей привлекут авиацию.