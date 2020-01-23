В России и мире

Визит делегации депутатов Госдумы в Эстонию может состояться в апреле

Марко Михкельсон. Фото: ERR

В начале апреля в Таллин может приехать депутатская группа Госдумы РФ по связям с Рийгикогу. Об этом в интервью ERR заявил вице-председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Микхельсон (Партия реформ).

«Накануне во время президентского приема в Вильянди я общался с послом Российской Федерации, - рассказал Михкельсон во вторник. - Надеюсь, что в начале апреля визит этой делегации из Госдумы в Таллин состоится. Планируется этот визит уже много недель».

О том, что депутатская группа Рийгикогу по парламентским связям с Россией пригласила в Таллин своих коллег из Государственной думы, портал rus.err.ee написал еще в начале ноября 2019 года.

На вопрос, все ли члены парламентской группы считают необходимым приглашать в Таллин депутатов Госдумы, ее председатель, центрист Аду Муст тогда ответил, что «были дискуссии».

«Некоторые члены нашей группы говорили, а что господин Муст станет делать, если из России приедут депутаты, которые станут нас критиковать. Звучали комментарии, что следует быть осторожными, что некоторые российские депутаты довольно остро выступали против эстонской политики. Но я уверен, что в группе по сотрудничеству с Эстонией ярых противников нашей страны нет. Однако некоторые коллеги все же опасаются возможных скандалов», - сказал Ааду Муст.

Марко Михкельсон в состав этой группы не входит, но визит российских коллег в Таллин приветствует.

«Я думаю, что у парламентариев есть, что обсудить», - сказал он.

Михкельсон не исключает, что уже в ближайшее время комиссия по иностранным делам вернется к обсуждению темы ратификации пограничного договора и, кроме того, сможет обсудить эту тему и с делегацией депутатов Госдумы.

Последняя встреча представителей парламентов обеих стран состоялась в 2015 году в Москве.