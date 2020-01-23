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Пора заканчивать дискуссию: сенатор Клинцевич поддержал поправку в Конституцию РФ о запрете на отчуждение территорий

Поправка в Конституцию о запрете на отчуждение территории страны - важнейшая из рассматриваемых рабочей группой по внесению изменений в Основной закон инициатив. Такую точку зрения в беседе с Ruposters озвучил сенатор Франц Клинцевич.

«У нас много всяких политических дискуссий, в том числе по Курильским островам. Мне кажется, мы и так уже много отдали, надо на этом поставить точку в Конституции и закрыть дискуссии. Хотите подписывать мирный договор - подписывайте, а увязки с территориями надо заканчивать. Сделали границу - заканчивайте дискуссию», - заявил он.

Сенатор также отметил высокий уровень созданной рабочей группы по поправкам в Конституцию.

«Считаю, что крайне квалифицированная комиссия создана, там лучшие юристы, надо четко отделить поправки, которые нужны в Конституцию, а какие отразить в другом законодательстве. Но территория - ключевой момент, важнейшая поправка, мне кажется, она понятна любому человеку с любым уровнем образования и социального положения. Недопустимость отчуждения полностью поддерживаю, я один из первых прокомментировал предложение Машкова», - сказал Клинцевич.