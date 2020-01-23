Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Яркий детский праздник в Kids Mall
Подарки Для настоящих мужчин
Мужской концерт для женщин
Дело Гавунаса
Группа BrainStorm в Пскове
Бесплатные советы юристов псковичам
Гонки по вертикали
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё В России и мире 23.01.2020 14:492 Герман Греф заявил о возможном уходе из Сбербанка 27.02.2020 09:320 Кошка сорвала концерт классической музыки в Стамбуле 27.02.2020 08:450 Производители пива попросили ужесточить требования к его составу 27.02.2020 08:280 Стратегическими бомбардировщиками России впервые сможет управлять женщина 27.02.2020 00:070 Эксперт: в Конституции РФ необходимо усилить экологическую составляющую 26.02.2020 22:265 Пора заканчивать дискуссию: сенатор Клинцевич поддержал поправку в Конституцию РФ о запрете на отчуждение территорий
 
 
 
Самое популярное 25.02.2020 12:3910 Олег Брячак: Самая важная поправка в Конституцию - возвращение прежнего пенсионного возраста 25.02.2020 15:561 В Пскове со 2 марта автобус №11 изменит маршрут 24.02.2020 11:180 Из Великого Новгорода в Псков: Стали известны подробности смертельного ДТП в Порховском районе 25.02.2020 16:467 Водитель и пассажирка: история о смерти маникюрши в псковском такси 24.02.2020 20:540 В ДТП погибла педагог великолукской ДМШ №1 Галина Прищепа
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

Стратегическими бомбардировщиками России впервые сможет управлять женщина

27.02.2020 08:28|ПсковКомментариев: 0

Курсантка Краснодарского высшего военного авиационного училища (КВВАУЛ) может стать первой в России лётчицей дальней авиации, сообщил журналистам замначальника училища Олег Бучельников.

«Екатерина Пчела - пока единственная представительница, которая обучается по программам дальней авиации. Она идёт из династии лётчиков (её отец Олег Пчела - командир соединения дальней авиации)», - сказал Бучельников, пишет «Интерфакс».

Он отметил, что при успешном завершении обучения эта девушка станет первой потомственной лётчицей дальней авиации в России.

Основу дальней авиации составляют стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, которые являются воздушным компонентом ядерной триады, а также дальние бомбардировщики Ту-22М3.

Замначальника КВВАУЛ сообщил, что теперь курсантки училища обучаются по программам всех типов боевой авиации.

"На всех четырех специальностях есть хоть одна из девушек. Одна на штурмовой, одна на дальней, семь на истребительной, остальные - на военно-транспортной (всего в училище сейчас 45 курсанток - ИФ)", - сказал Бучельников.

Он заявил, что средний балл девушек по итогам зачётов и экзаменов получился выше, чем у курсантов-юношей.

Как сообщалось, в 2017 году министр обороны Сергей Шойгу принял решение о приёме девушек на лётные специальности в Краснодарском военном училище. Первоначально они обучались управлению только военно-транспортными самолётами.

Весной 2020 года девушки, обучающиеся на втором и третьем курсах, должны впервые подняться в небо в рамках лётной практики, сообщал ранее в феврале начальник КВВАУЛ Сергей Румянцев газете "Красная звезда".

Краснодарское высшее военное авиационное училище лётчиков им. Серова - единственный многопрофильный вуз России, готовящий военных лётчиков для Воздушно-космических сил РФ.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
За год в Пскове задержано более 500 пьяных водителей. Надо ли ужесточать наказание тех, кто садятся за руль в нетрезвом состоянии?
В опросе приняло участие 959 человек
27.02.2020, 09:320 Кошка сорвала концерт классической музыки в Стамбуле 27.02.2020, 09:260 Роскачество обнаружило следы пестицидов в блинной муке 27.02.2020, 09:150 Минпромторг предложил ввести единые правила для определения территорий, на которых нельзя продавать алкоголь 27.02.2020, 09:031 Определена дата предварительного голосования «Единой России» по выборам в муниципалитетах Псковской области
27.02.2020, 08:530 Бесхозная постройка горела на улице Парковой в Опочке 27.02.2020, 08:450 Производители пива попросили ужесточить требования к его составу 27.02.2020, 08:450 Водитель «Ниссана» сбил девушку на пешеходном переходе в Великих Луках 27.02.2020, 08:280 Стратегическими бомбардировщиками России впервые сможет управлять женщина
27.02.2020, 08:130 Научно-практическая конференция «Традиционная празднично-обрядовая культура и современность» пройдет в Пскове 27.02.2020, 08:010 Медицинская отрасль стала лидером по утечкам данных 27.02.2020, 07:400 Моногорода планируют спасать с помощью уплотнения 27.02.2020, 07:180 Мошенники начали использовать такси для вывода денег с банковских карт
27.02.2020, 06:593 Россияне смогут покупать пенсию 27.02.2020, 00:070 Эксперт: в Конституции РФ необходимо усилить экологическую составляющую 26.02.2020, 23:100 В суд направлено дело оскорбившего сотрудников ГИБДД экс-главы Печорского района 26.02.2020, 22:560 В Псковском районе установили мемориал воину 6-й роты Денису Зинкевичу
26.02.2020, 22:440 В Пыталовском районе «управляйка» нарушила требования по предложениям касательно энергоснабжения 26.02.2020, 22:265 Пора заканчивать дискуссию: сенатор Клинцевич поддержал поправку в Конституцию РФ о запрете на отчуждение территорий 26.02.2020, 21:581 Власти Псковской области предметно обсудили реконструкцию и развитие объектов культурного наследия 26.02.2020, 21:403 ПЛН-ТВ: Является ли Россия правопреемницей СССР?
26.02.2020, 21:300 Достойно глубокого уважения - губернатор Псковской области поблагодарил родителей, принявших детей-сирот 26.02.2020, 21:110 Псковские ученики заняли призовые места на конкурсе «Синяя птица» в Котласе 26.02.2020, 20:490 Воспитанники псковской спортшколы одержали победу на региональном турнире по боксу 26.02.2020, 20:209 В Конституции РФ пропишут недопустимость фальсификации истории
26.02.2020, 20:021 Бразильский велосипедист объехал 68 стран и остановился в Пскове 26.02.2020, 19:5414 У прокуратуры нет претензий по изменению категории земель под строительство «Титан-Полимера» - Михаил Ведерников 26.02.2020, 19:460 В учреждениях Островского района рассматривают возможность оказания услуг осужденными 26.02.2020, 19:240 АНО «Псковконцерт» дано поручение, чтобы сцена Зеленого театра постоянно работала
26.02.2020, 19:243 Путин согласовал дату проведения голосования по поправкам к Конституции РФ 26.02.2020, 19:160 Начался прием заявок на юбилейный псковский хип-хоп фестиваль «Без_Предел 2020» 26.02.2020, 19:127 Михаил Ведерников: При поддержке правительства «Моглино» будет и дальше двигаться хорошими темпами 26.02.2020, 19:082 Почта России доставит более 140 тысяч квитанций для оплаты взносов на капитальный ремонт по всей Псковской области
26.02.2020, 19:021 Появился потенциальный инвестор, который готов построить в псковском аэропорту терминал прилета 26.02.2020, 18:486 Михаил Ведерников о некоторых чиновниках: Они иногда такого наговорят, что потом за них просто стыдно 26.02.2020, 18:470 Голикова сообщила об ограничении авиасообщения с Южной Кореей 26.02.2020, 18:395 У меня не было иллюзий по поводу того, в какой регион я еду работать - Михаил Ведерников
26.02.2020, 18:380 Завтра в Псковской области ожидается мокрый снег и до +2 градусов 26.02.2020, 18:3518 Михаил Ведерников: «Таблетка» - это ужас советских лет 26.02.2020, 18:289 Поощрение для псковичей, пришедших голосовать по Конституции, предусмотрят власти региона 26.02.2020, 18:2212 Михаил Ведерников: Надо радоваться, что нам удалось получить такую мебель для ДМШ №1
26.02.2020, 18:141 Псковская область ведет переговоры с потенциальным инвестором по строительству экотехнопарка 26.02.2020, 18:116 Михаил Ведерников: Повышение зарплат псковским медработникам до уровня столичных - утопия 26.02.2020, 18:012 Михаил Ведерников рассказал, что стало «главным тормозом» в реконструкции «Машиностроителя» 26.02.2020, 17:550 Центральная городская библиотека Пскова приглашает на книжную выставку «Это имя звучит как легенда…»
26.02.2020, 17:542 На должность политического вице-губернатора Псковской области рассматривается три кандидатуры 26.02.2020, 17:520 Более 200 миллионов из госказны в Псковской области направят на закупку импортного скота 26.02.2020, 17:455 Михаил Ведерников о спорах вокруг псковского регоператора ТКО: Я надеюсь, что здравый смысл возьмет верх 26.02.2020, 17:430 В Псковской области определены победители регионального этапа Всероссийского конкурса «Спасем жизнь вместе!»
26.02.2020, 17:372 Михаил Ведерников: Объекты, включенные в список ЮНЕСКО, находятся в гораздо худшем состоянии, чем мы могли себе представить 26.02.2020, 17:330 Мария Шарапова объявила о завершении карьеры 26.02.2020, 17:300 В Остенской школе в рамках реализации профсоюзного проекта «Наедине с природой» обсудили варианты благоустройства пришкольной территории 26.02.2020, 17:290 Губернатор: У Михаила Шауркина есть все шансы быть эффективным руководителем
26.02.2020, 17:280 Вырубку деревьев на сельхозугодьях обсудили псковские депутаты 26.02.2020, 17:230 В 80% высока доля вероятности, что главы муниципалитетов Псковской области будут переизбраны — Михаил Ведерников 26.02.2020, 17:200 На дороге Заозерье - Бродовичи - Дубье в Порховском районе идет капремонт моста через ручей 26.02.2020, 17:178 Насильно мы Гребную базу никуда переносить не будем – Михаил Ведерников
26.02.2020, 17:061 На улице Индустриальной строят здание для производства мебели и продовольственный магазин 26.02.2020, 16:510 Региональное управление Росгвардии информирует об изменении порядка периодических проверок частных охранников 26.02.2020, 16:420 Частое использование антисептиков для рук может повысить риск заражения коронавирусом 26.02.2020, 16:350 Жители Порховского, Бежаницкого и Локнянского районов празднуют 76-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков
26.02.2020, 16:290 Образцово-показательный оркестр войск национальной гвардии России выступит на Фестивале русской музыки в Пскове 26.02.2020, 16:200 В Псковской области скрывался преступник, совершивший убийство в 1995 году в Крыму 26.02.2020, 16:130 Рособрнадзор назвал самый популярный у выпускников экзамен в этом году 26.02.2020, 15:570 Курсанты псковской Академии ФСИН встретились с ветеранами спецназа
26.02.2020, 15:521 Более 7 000 кубометров мусора вывезено с псковских кладбищ в прошлом году 26.02.2020, 15:430 Минпросвещения не одобрило идею штрафовать за оскорбление учителей 26.02.2020, 15:360 Председатель Псковского отделения «Партии Роста» хочет стать региональным бизнес-омбудсменом 26.02.2020, 15:210 Кандидатура Галины Дроздовой предложена для назначения членом Избирательной комиссии Псковской области
26.02.2020, 15:110 В Совбезе РФ предложили собирать генетические данные у родственников пропавших людей 26.02.2020, 15:021 В третий раз будет объявлен отбор в Общественную палату Псковской области 26.02.2020, 15:005 Мишустин разрешил сбивать нарушившие российскую границу гражданские самолеты 26.02.2020, 14:544 Бывший стадион «Локомотив» планируется передать в муниципальную собственность
26.02.2020, 14:410 «Двое на одного» с Игорем Романовым. ВИДЕО 26.02.2020, 14:400 Более 8 тысяч человек зарегистрировались на Конкурс «Лидеры России. Политика» за первые сутки регистрации 26.02.2020, 14:375 Заместителя главы Себежского района будут судить за управление автомобилем в нетрезвом состоянии 26.02.2020, 14:294 Поезда по маршруту Псков - Скангали начнут курсировать с 29 февраля
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.