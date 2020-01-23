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Стратегическими бомбардировщиками России впервые сможет управлять женщина

Курсантка Краснодарского высшего военного авиационного училища (КВВАУЛ) может стать первой в России лётчицей дальней авиации, сообщил журналистам замначальника училища Олег Бучельников.

«Екатерина Пчела - пока единственная представительница, которая обучается по программам дальней авиации. Она идёт из династии лётчиков (её отец Олег Пчела - командир соединения дальней авиации)», - сказал Бучельников, пишет «Интерфакс».

Он отметил, что при успешном завершении обучения эта девушка станет первой потомственной лётчицей дальней авиации в России.

Основу дальней авиации составляют стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, которые являются воздушным компонентом ядерной триады, а также дальние бомбардировщики Ту-22М3.

Замначальника КВВАУЛ сообщил, что теперь курсантки училища обучаются по программам всех типов боевой авиации.

"На всех четырех специальностях есть хоть одна из девушек. Одна на штурмовой, одна на дальней, семь на истребительной, остальные - на военно-транспортной (всего в училище сейчас 45 курсанток - ИФ)", - сказал Бучельников.

Он заявил, что средний балл девушек по итогам зачётов и экзаменов получился выше, чем у курсантов-юношей.

Как сообщалось, в 2017 году министр обороны Сергей Шойгу принял решение о приёме девушек на лётные специальности в Краснодарском военном училище. Первоначально они обучались управлению только военно-транспортными самолётами.

Весной 2020 года девушки, обучающиеся на втором и третьем курсах, должны впервые подняться в небо в рамках лётной практики, сообщал ранее в феврале начальник КВВАУЛ Сергей Румянцев газете "Красная звезда".

Краснодарское высшее военное авиационное училище лётчиков им. Серова - единственный многопрофильный вуз России, готовящий военных лётчиков для Воздушно-космических сил РФ.