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В России и мире

Глава ВОЗ допустил, что коронавирус может выйти из-под контроля

27.02.2020 20:27|ПсковКомментариев: 1

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус в четверг заявил, что в ситуации вокруг распространения коронавируса настал момент, когда решается, выйдет ли она из-под контроля, если не будут предприняты необходимые меры, пишет «Интерфакс». 

«Мы находимся на решающем этапе», - сказал Гебрейесус на пресс-конференции в Женеве.

По его словам, ситуация может «выйти из-под контроля», если затронутые коронавирусом страны не будут предпринимать эффективные меры по сдерживанию его распространения.

«Если вы предпринимаете меры по сдерживанию, аналогичные тем, что принимает Китай, то вы увидите снижение числа случаев заражения и, в конечном счете, увидите, что вирус можно сдержать», - добавил он.

В мире, за исключением материковой части Китая, число заразившихся коронавирусом COVID-19 достигло 3530, увеличившись за сутки на 627. В свою очередь в Китае с декабря 2019 года число жертв коронавируса составило 2744 человек, было зарегистрировано 78 497 случаев заболевания.

Теги: #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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