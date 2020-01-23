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Эстония и Россия начали подготовку соглашения об избежании двойного налогообложения

Эстония и Россия начали с чистого листа подготовку соглашения об избежании двойного налогообложения, пишет портал ERR.

Свою обновленную версию документа эстонский минфин направил российским коллегам в декабре прошлого года. Впереди несколько раундов переговоров, подписание и ратификация уже нового договора. Прежнее соглашение, подписанное почти 20 лет назад, так и не вступило в силу.

Соглашение об избежании двойного налогообложения, подписанное Сиймом Калласом и Валентиной Матвиенко в 2002-м году, но так и не ратифицированное российской стороной уже забыто.

Чиновники двух стран работают над новой версией документа, говорит завотделом налоговой политики эстонского минфина Лемми Оро. Она возглавляла на переговорах эстонскую делегацию в начале двухтысячных, теперь придется вновь войти в ту же реку, но уже с новым соглашением.

«Налоговая политика сильно изменилась. И бессмысленно продолжать работать над предыдущим договором. Лучше начинать с чистого листа. Эстония предложила свою версию соглашения российской стороне в декабре прошлого года», - сказала «Актуальной камере» Оро.

Стороны руководствуются рекомендациями организации экономического сотрудничества и развития.

«Самое главное - это налоговые ставки. Цель соглашения - помочь, в первую очередь, инвестициям, это более важно, чем товарооборот. Чтобы российские резиденты инвестировали в Эстонию и наоборот. Соглашение - обязательно для сторон в течение 5 лет. Что поможет обрести уверенность при инвестировании. Можно будет быть уверенным в налоговых ставках, ведь они будут согласованы в тексте договора», - пояснила Оро.

Впереди, как минимум, два раунда переговоров - один в Эстонии, другой в России. Затем - подписание соглашения, как правило, это происходит на уровне министров иностранных дел. Кстати, неделю назад на конферении, посвященной экономической безопасности не обошлось и без этой темы.

«Известно, что соглашения об избежании двойного налогообложения - реально оживляют экономики стран. С 2002-го года у нас это соглашение с Россией почему-то зависло. И вот теперь прошлым летом мы изменили текст и перезапустили процесс. Почему это соглашение раньше пылилось на полке - я не знаю. Нам все время что-то говорят про риторику и разногласия с Россией, а ведь смотрите: движение есть», - сказал министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.

«Этот вопрос завис в воздухе почти 20 лет. Также, как пограндоговор. И договор о защите инвестиций. Такой договор, конечно, нужен. И сегодня, и завтра, и в будущем», - уверен глава Союза мебельных предприятий Энн Вескимяги.

«Актуальная камера» направила запрос в министерство финансов России с целью узнать точку зрения российской стороны.

Чиновники Минфина России встретились с эстонскими коллегами на полях одной из конференций ОЭСР месяц назад.

«Они подтвердили, что получили нашу версию документа и - последний раз - в конце января пообещали, что пришлют свою версию текста. Будем надеяться, что процесс пойдет. Мы встречались с этими людьми, они подтвердили, что у них есть задача от МИД России, что можем начинать заново переговоры о договоре. Очень надеюсь, что мы дойдем до финиша», - сказала Оро.