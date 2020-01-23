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Wildberries запустил оплату через СБП в пунктах выдачи заказов

Компания Wildberries - крупнейший онлайн-ритейлер на территории России - сообщает о начале приема оплат по QR-коду через Систему быстрых платежей Банка России (СБП) в сети пунктов самовывоза. Таким образом, Wildberries стал первым ритейлером, который масштабировал возможность оплаты через СБП более чем в 6500 розничных точках страны.

Теперь покупатели могут оплатить заказ на wildberries.ru, просто отсканировав QR-код с помощью мобильного приложения своего банка, поддерживающего оплату через Систему быстрых платежей. Деньги со счета покупателя поступят на счет магазина практически сразу после совершения покупки. Техническую возможность оплаты обеспечивает Банк Русский Стандарт.

Ранее, в сентябре 2019 года, Wildberries стал первым ритейлером, запустившим оплату по QR-коду через СБП на сайте www.wildberries.ru.

«Ежедневно на Wildberries совершается более 750 тыс. заказов, а число наших клиентов превышает 25 млн человек. Мы стремимся предложить нашим покупателям весь спектр платежных инструментов. Система быстрых платежей проста в использовании и удобна для масштабирования, что позволит обеспечить ее дальнейшее динамичное развитие, расширить аудиторию ее пользователей», – прокомментировал руководитель финансовой службы Wildberries Владимир Бакин.

Следующим этапом внедрения СБП в Wildberries станет запуск оплаты в мобильном приложении, через которое сегодня совершается свыше 70% заказов.