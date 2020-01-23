В России и мире

В Эстонии создана спецбригада для выезда на сообщения о коронавирусе

Департамент здоровья Эстонии создал в Таллине специальную мобильную бригаду для обслуживания вызовов, связанных с возможным заражением коронавирусом.

Как сообщили «Интерфаксу» в департаменте, начиная с субботы, кроме обычных бригад «скорой помощи» из трех человек, в Таллине приступила к работе бригада из двух медиков, в задачу которых входит обслуживание вызовов, связанных с коронавирусом. Они будут работать ежедневно с 10:00 до 18:00. Им предстоит брать анализы у пациентов, пожаловавшихся на возможность заражения.

В аэропорту и морском порту за пассажирами круглосуточно будут наблюдать бригады из трех человек, которым предстоит доставлять людей с подозрением на заражение в больницу.

Бригады «скорой помощи» выезжают на вызов по сигналам из Центра тревоги. Взятую пробу доставляют в лабораторию Департамента здоровья. О результатах анализов лаборатория будет сообщать дежурному сотруднику больницы, который будет заниматься человеком, у которого взяли пробу.

В Эстонии круглосуточно работают 104 бригады «скорой помощи», которые в сутки обслуживают около 800 пациентов. В таллинской «скорой помощи» работают 23 бригады, обслуживающие также прилегающие к эстонской столице регионы.

Ранее медики обратились с просьбой к почувствовавшим недомогание людям не посещать поликлиники, чтобы не заразить других, а вызывать врачей на дом.

В Эстонии по состоянию на воскресенье выявлен один носитель коронавируса: постоянно проживающий в республике иранец, побывавший на родине и вернувшийся в Таллин через Турцию и Латвию.

Для борьбы с заболеванием в Эстонии создана специальная межведомственная группа во главе с министром социальных дел.