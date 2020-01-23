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Домработница знаменитого хоккеиста Павла Буре избила няню его детей

Домработница знаменитого хоккеиста Павла Буре избила няню его детей. Как сообщает телеграм-канал «Baza», его супруга Алина не смогла совладать с темпераментом прислуги и позвонила в полицию.

Домработница-армянка оттаскала за волосы свою коллегу с Филиппин. Причины конфликта так до конца выяснить и не удалось. По словам домработницы, филиппинка задела её чувства каким-то глупым вопросом или высказыванием. Каким – стороны конкретизировать не стали. После короткого расследования армянская домработница была уволена.

Бытовой конфликт быстро сошел на нет, и стороны помирились. Теперь просят забрать заявление и хозяйка не против.

Но правоохранительные органы уже начали проверку по факту причинения телесных повреждений.