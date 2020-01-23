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Вооруженный мужчина захватил в заложники 30 человек в торговом центре столицы Филиппин - СМИ

Полиция блокировала торговый центр V-Mall в районе Сан-Хуан столицы Филиппин Манилы, где, по сведениям СМИ, вооруженный мужчина захватил в заложники до 30 человек.

Как пишет «Интерфакс», полиция от комментариев пока воздерживается. В то же время, как информируют местные СМИ, торговый центр был окружен полицейскими после того, как в здании раздались выстрелы. Затем, как свидетельствуют очевидцы, около 10 полицейских с оружием вошли в здание центра.

В сообщениях отмечается, что заложниками являются работники центра, а злоумышленник ранее работал там охранником.