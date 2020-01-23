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В России и мире

Назван способ защитить себя от коронавируса в самолете

02.03.2020 17:55|ПсковКомментариев: 0

Профессор микробиологии университета Аризоны Келли Рейнольдс (Kelly Reynolds) порекомендовал путешественникам использовать дезинфицирующие влажные салфетки, чтобы защититься от заражения коронавирусом на борту самолета. Об этом сообщает Independent.

По словам Рейнольдса, путешественникам следует протирать салфетками поверхности, с которыми соприкасаются их руки: подлокотник, столик и стены. Сидения в самолете не всегда можно обеззараживать, поэтому эксперты предлагают туристам брать с собой специальные моющиеся чехлы, пишет «Лента.ру». 

Наиболее эффективным способом защиты от заражения ученый назвал частое мытье рук водой с мылом или использование геля-антисептика. Маски для лица и перчатки, скорее всего, не защитят их владельца в связи с тем, что люди используют их неправильно.

«Исследования показали, что антисептики для рук и дезинфицирующие салфетки эффективны против бактерий и вирусов, которые уничтожить гораздо сложнее, чем коронавирус», — заявил Рейнольдс.

Тем не менее, отмечается, что риск заражения во время полета очень низок. Помимо этого, авиакомпании, выполняющие рейсы в регионы, пораженные коронавирусом, усилили процедуры по очистке салона самолета.

Источник: Псковская Лента Новостей
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