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Жириновский предложил ввести смертную казнь за фейки о коронавирусе

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести жесткие меры для распространителей недостоверной информации о коронавирусе, сообщает РИА Новости.

«Чтобы не было фальшивых вбросов, создающих панику в стране, (нужно) временно ввести смертную казнь за распространение фальшивой информации в отношении коронавируса», - сказал Жириновский журналистам.

По его словам, нужны жесткие меры, «а их нет».

«В 1941, когда была опасность захвата Москвы, разрешили московской милиции паникеров расстреливать... Прекратилась паника. Человек сто расстреляли - и тишина... Без этого было не остановить панические настроения, так и сейчас с коронавирусом», - отметил лидер ЛДПР.