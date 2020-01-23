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Первоклассники получили ожоги глаз из-за забывчивости учительницы

Московские следователи проверяют школу, в которой минимум 25 учащихся получили термические ожоги от кварцевой лампы, работавшей на протяжении всего учебного дня, сообщает РЕН-ТВ.

О ЧП стало известно после обращения родителей: первоклашки пожаловались на боль и жжение в глазах. Позже в больнице им диагностировали повреждения роговицы и отправили на амбулаторное лечение. Четверо детей уже вернулись к занятиям. Столичный департамент образования провел внутреннее расследование и выяснил: виновата учительница.

Она забыла выключить прибор для обеззараживания воздуха, причем использовала его вопреки инструкциям. Женщину уволили за грубое нарушение правил безопасности. Кроме того, для всех педагогов проведут дополнительный инструктаж.

Как уточняет Mash, родители получивших ожоги школьников в Москве сами купили кварцевую лампу для борьбы с коронавирусом. Инициативная группа скинулась на аппарат, его принесли в класс, и учительница стала попеременно включать - как просили родители.

При этом руководство школы якобы не знало, что происходит у них в классах. Вчера учительница забыла выключить лампу после возвращения детей с перемены.