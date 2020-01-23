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Лера Кудрявцева оскорблена назначением Ольги Бузовой на пост ведущей премии «МУЗ-ТВ»

3 марта состоялся традиционный пресс-завтрак, предваряющий приглашение представителей СМИ на ежегодную церемонию от канала МУЗ-ТВ. На мероприятии объявили, что ведущей музыкальной премии станет Ольга Бузова, пишет СтарХит.

Певица появится на сцене вместе с Максимом Галкиным, Александром Реввой и Ксенией Собчак. Звезда «ДОМа-2» заняла место Леры Кудрявцевой, которая много лет вела это грандиозное шоу.

Кадровые перестановки удивили не только поклонников, но и саму Кудрявцеву. Дело в том, что Лера узнала о назначении Бузовой только из Интернета. «Когда ты узнаешь новости из СМИ, а не от своего друга, то возникает много вопросов. А есть ли дружба-то?» - заявила Лера.

Напомним, что Кудрявцева впервые провела премию в 2003 году. В дальнейшем она еще десять раз появлялась в этом качестве на церемонии вручения наград телеканала «МУЗ-ТВ». В 2018-м Лера пропустила важное событие, так как ждала появления на свет дочери Маши. Тогда она намекнула журналистам, что не может себе позволить долго находиться перед камерой, поскольку эти нагрузки могут быть опасны. Однако в 2019-м блондинка вновь присоединилась к коллегам для работы на премии.

Поклонники были уверены, что и в 2020 году Лера по традиции выйдет на сцену в составе коллег-ведущих. Однако продюсеры канала решили иначе. Для Ольги Бузовой работа в качестве конферансье станет дебютной. Во время пресс-завтрака звезда заявила, что ничуть не боится конкуренции, ведь у нее есть огромный опыт работы на сцене и перед камерами.

Ранее Бузова участвовала в шоу только в качестве гостьи. Она всегда мечтала получить заветную «тарелочку» от «МУЗ-ТВ», и в 2018-м наконец-то ее удостоилась.

Поклонники уверены, что на церемонии их ждет самое настоящее противостояние Бузовой и Собчак. Звезды уже давно в натянутых отношениях: Ксения неоднократно высмеивала успехи коллеги, а во время интервью для своего YouTube-канала даже довела Ольгу до слез. Уже в ходе пресс-завтрака Собчак попыталась задеть певицу, высказавшись по поводу ее вокальных данных.

«Хочется вновь и вновь удивлять зрителя, надеюсь, режиссер и для ведущих придумает какие-то новые фишки. Петь, танцевать... Ну пою я примерно, как Ольга Бузова, а вот с танцами можно поработать», - заявила Ксения.

Напомним, что церемония вручения наград состоится 5 июня на площадке «ВТБ Арена». Организаторы пообещали много музыкальных сюрпризов и действительно яркое шоу, которое сможет удивить зрителей.