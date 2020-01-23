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В сериале «След» рассказали о журналисте, которому по заказу оппозиционерки подкинули наркотики

В сериале «След», который показывает «Пятый канал», вышел эпизод, в котором рассказывается про журналиста, которому подкинули наркотики из-за его расследования о коррупции. На сходство сюжета с делом Ивана Голунова обратили внимание в соцсетях, сообщает телеканал «Дождь».

Кадр из сериала «След»

«Яма» начинается с митинга в поддержку журналиста Павла Сурикова, который устроила независимый кандидат в мэры города Дарья Зинчина. Его обвинили в хранении наркотиков, но отпустили за недостатком улик. Во время выступления на митинге у него начинаются галлюцинации и он умирает.

До того, как журналиста задержали, он проводил расследование о незаконной деятельности мэра Ярова, который перевел в статус землепользования реликтовый лес. Зинчина обвиняет в убийстве начальника полиции Веселова.

Сотрудники вымышленной Федеральной экспертной службы (ФЭС) выясняют, что Сурикову подмешали наркотики в кофе, он умер от вызванного передозировкой инсульта. Перед задержанием журналист обещал выложить ролик, на котором Веселов берет взятку. ФЭС выяснило, что видео подделала его бабушка, которая хотела «помочь внуку найти сенсацию».

Вскоре пропадает соседка Сурикова Катя Малкина. В ее квартире находят наркотики, которыми отравили журналиста, и крупную сумму денег в долларах со «следами крема» Зинчиной. Выясняется, что оппозиционерка похитила девушку. Также оказалось, что она действовала в сговоре с действующим мэром Яровым. Они решили, что полицейский Веселов «слил» журналисту историю про лес, поэтому, чтобы подставить полицию и замять скандал, они через Малкину подкинули Сурикову наркотики. Но убил Сурикова отец девушки, решив, что он поставляет наркотики его дочери.

Сюжет серии пересекается с делом Ивана Голунова и летними протестами из-за выборов в Мосгордуму. Кроме того, в Москве существует общественное пространство «Яма», где проходили рейды движения «Лев Против», выступающего против курения и распития алкоголя в общественных местах.

В конце серии авторы добавили дисклеймер о том, что «все события и персонажи сериала вымышлены, а любые совпадения с реальностью случайны».

Криминальный телесериал «След» выходит с 2007 года, «Пятый канал» транслирует его с 2011 года. В центре сюжета - московский департамент вымышленной спецслужбы ФЭС.