Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Легендарный БГ в Пскове!
Подарки Для настоящих мужчин
Яркий детский праздник в Kids Mall
Дело Гавунаса
Мужской концерт для женщин
Гонки по вертикали
Бесплатные советы юристов псковичам
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё В России и мире 23.01.2020 14:492 Герман Греф заявил о возможном уходе из Сбербанка 04.03.2020 22:120 Депутат Госдумы отчитался о посещении несуществующего роддома 04.03.2020 21:241 Диетолог рассказал, как убрать пестициды из покупных овощей 04.03.2020 20:380 Госдуме могут запретить выражать правительству вотум недоверия 04.03.2020 13:2014 Алексей Панин рассказал о своей ориентации и признался, что хочет уехать из России навсегда 04.03.2020 11:170 В сериале «След» рассказали о журналисте, которому по заказу оппозиционерки подкинули наркотики
 
 
 
Самое популярное 01.03.2020 11:0116 Тарифы на электроэнергию будут считать по-новому 01.03.2020 15:3118 Владимир Путин провел смотр полка 76-й воздушно-десантной дивизии. ФОТО 01.03.2020 13:573 Президент Владимир Путин возложил цветы к памятнику героям-десантникам 6-й роты в Черехе 02.03.2020 08:140 Объявлено о новых правилах оформления ОСАГО уже с 8 марта 29.02.2020 16:0214 1 марта президент России совершит рабочую поездку в Псковскую область
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

Диетолог рассказал, как убрать пестициды из покупных овощей

04.03.2020 21:24|ПсковКомментариев: 1

Во многих популярных у россиян покупных овощах и фруктах содержатся пестициды, но от них можно частично избавиться. Способы убрать их из пищи «Росбалту» назвал диетолог Артур Моисеенко.


Фото: trekali.ru

По его словам, наибольшее количество пестицидов обнаруживают в листовой зелени, капусте, сладком перце, огурцах, помидорах и картофеле. Из фруктов это груши, яблоки, персики, нектарины и клубника.

«Большинство пестицидов наносят на растения методом орошения. Оседают такие химикаты на кожуре растений и плодов, где и накапливаются. Поэтому тщательное мытье под проточной водой может дать гарантию практически полной очистки поверхности от агрохимиков, - уверен Артур Моисеенко. - Обезопасить себя можно и очистив фрукт или овощ от кожуры. Так же можно поступить с прожилками и стеблями, плодоножками и черешками зелени - у петрушки, укропа, разных видов листовых салатов и капусты. Это к тому же помогает избавиться от нитратов».

Диетолог подчеркнул, что научных доказательств того, что используемый в сельском хозяйстве пестицид способен вызывать у человека конкретный вид заболевания, нет.

«Без пестицидов защитить от вредителей урожай фруктов, овощей и ягод, которые выращивают в промышленных масштабах, невозможно. Но наиболее токсичные агрохимикаты выведены из оборота. Это значит, для того, чтобы отравиться, нужно единовременно получить очень высокую дозу яда, то есть съесть огромное количество овощей или фруктов», - уверен Артур Моисеенко.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
По вашему мнению, следует ли изменить внешний вид Зеленого театра в Пскове в процессе реконструкции?
В опросе приняло участие 252 человека
04.03.2020, 22:120 Депутат Госдумы отчитался о посещении несуществующего роддома 04.03.2020, 21:450 Псковская область дополнительно получит порядка 8 млн рублей на мелиорацию 04.03.2020, 21:241 Диетолог рассказал, как убрать пестициды из покупных овощей 04.03.2020, 21:022 Фотофакт: Небезопасные прогулки по улице Юбилейной
04.03.2020, 20:380 Госдуме могут запретить выражать правительству вотум недоверия 04.03.2020, 20:170 Впервые за четыре года конкурса арт-проекта «Многоголосье» в Великих Луках никто не получил гран-при 04.03.2020, 19:593 6-летнего ребенка сбили на улице Розы Люксембург в Пскове 04.03.2020, 19:503 На улице Советской в Пскове насмерть сбили пожилую женщину
04.03.2020, 19:391 Достигших 45-летия россиян начнут уведомлять о размере будущей пенсии 04.03.2020, 19:180 Память бойцов 6-й роты увековечена в Островском, Новосокольническом и Порховском районах Псковской области 04.03.2020, 19:000 В Пскове будут судить двух студентов, сделавших 145 закладок с наркотиками 04.03.2020, 18:510 Упрощенная система налогообложения может увеличить финансовую нагрузку на предпринимателей - псковский бизнес-омбудсмен
04.03.2020, 18:359 Публичные слушания по строительству второй очереди завода «Титан-Полимер» намерены провести в конце 2020 года 04.03.2020, 18:290 Комитет Госдумы поддержал поправки о запрете для президента иметь иностранное гражданство 04.03.2020, 18:130 Псковские транспортные полицейские провели «Урок мужества» для самых младших школьников 04.03.2020, 17:570 Карантин по бешенству вновь объявлен в Локне
04.03.2020, 17:560 До 6 градусов тепла ожидается в Псковской области 5 марта 04.03.2020, 17:500 В Госдуму внесли законопроект о праве муниципалитетов предоставлять служебное жилье участковым 04.03.2020, 17:441 Открыт прием заявок на «Неделю здоровья» 04.03.2020, 17:430 Общественные обсуждения по ликвидации псковской городской свалки пройдут 14 апреля
04.03.2020, 17:410 Команда ФК «Псков» приняла участие в турнире «Minsk Cup» 04.03.2020, 17:312 Размер средней пенсии в России в январе вырос до 14,9 тысячи рублей 04.03.2020, 17:220 Торговый центр «Максимус» приглашает на идеальное 8 марта 04.03.2020, 17:164 Будет ли перерасчет платы граждан за тепло в связи с аномально теплой зимой?
04.03.2020, 17:140 В Псковскую область до 2022 года будут ежегодно направлять 10 млрд рублей 04.03.2020, 17:032 Судья Арбитражного суда Псковской области ушла в почетную отставку 04.03.2020, 16:540 Предпремьерный показ фильма «Русь и Ганза. Путь навстречу» пройдет сегодня в кинотеатре «Победа» 04.03.2020, 16:480 В Доме офицеров пройдет выставка псковского художника Дмитрия Яблочкина
04.03.2020, 16:420 Роскомнадзор занялся блокировкой фейков о коронавирусе в соцсетях 04.03.2020, 16:311 В псковской Ассоциации юристов обсуждили правила проведения общего собрания жильцов 04.03.2020, 16:220 «Справедливая Россия» предложила ввести уголовное наказание для чиновников за гибель людей при ЧС 04.03.2020, 16:160 Псковский драматический театр приглашает на спектакли в праздничные дни
04.03.2020, 16:100 В библиотеке микрорайона Овсище прошел урок мужества «Шестая рота поименно встала» 04.03.2020, 16:010 ФНПР поблагодарила специалиста Псковского облсовпрофа за плодотворную работу на Всероссийском молодежном профсоюзном форуме 04.03.2020, 15:540 Канал незаконного сбыта наркотиков перекрыли псковские полицейские 04.03.2020, 15:531 Региональным управлением Росреестра в феврале выявлено 136 нарушений земельного законодательства
04.03.2020, 15:520 В Печорском районе дороги по нацпроекту отремонтирует местный подрядчик 04.03.2020, 15:1510 Ульяна Михайлова: В случае принятия закона о санаторно-курортном оздоровлении из бюджета потребуется 10-20 млн рублей 04.03.2020, 15:0911 Псковичей спросят, каким они хотят видеть свой город в 2030 году 04.03.2020, 15:030 Стратегия социально-экономического развития города Пскова до 2030 года будет увязана с Генпланом города
04.03.2020, 15:030 Театрально-концертная дирекция приглашает на фотосъемки в особняке Лавриновского и театре драмы 04.03.2020, 14:561 Учения по освобождению заложников из спорткомплекса «Олимп» прошли в Пскове. ФОТО 04.03.2020, 14:470 «Особое мнение» с Ульяной Михайловой. ВИДЕО 04.03.2020, 14:453 Стратегию социально-экономического развития города Пскова до 2030 года разработают с учетом мнения горожан
04.03.2020, 14:2714 Профсоюзы поддерживают поправки президента России в Конституцию - Ульяна Михайлова 04.03.2020, 14:230 Чего хочет женщина? Варианты подарков к 8 Марта от псковских магазинов 04.03.2020, 14:0125 Ульяна Михайлова прокомментировала конфликтную ситуацию с гребной базой в Пскове 04.03.2020, 13:560 После реставрации восстановлены все детали найденной на раскопках в Пскове печати XVII-XVIII в.
04.03.2020, 13:483 В Пскове решение прокуратуры отменили целлофановым пакетом. ВИДЕО 04.03.2020, 13:402 «Псковпассажиравтотранс» заплатит свыше 100 тысяч рублей за не вовремя оплаченный контракт 04.03.2020, 13:370 Единороссы провели патриотический вечер для воспитанников псковского центра «Подросток» 04.03.2020, 13:320 Суздальский фестиваль анимационного кино вновь пройдет в Пскове
04.03.2020, 13:260 Церковь Сергия с Залужья. История псковских храмов: рассказывают студенты-теологи 04.03.2020, 13:2014 Алексей Панин рассказал о своей ориентации и признался, что хочет уехать из России навсегда 04.03.2020, 13:170 Представители Избирательной комиссии Псковской области посетили Опочецкий и Себежский районы 04.03.2020, 13:160 «Никто кроме нас!»: в галерее «Цех» открыта фотовыставка Александра Стройло памяти псковского спецназа и 6-й роты
04.03.2020, 13:0711 Михаил Ведерников поставил задачи по исполнению нацпроектов в 2020 году 04.03.2020, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Особое мнение» с Ульяной Михайловой 04.03.2020, 12:500 Анна Кутузова: Налоговые органы Псковской области настроены на конструктивный диалог с бизнесом 04.03.2020, 12:420 Банк «Открытие» подписал соглашение о сотрудничестве с комитетом по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга
04.03.2020, 12:340 Псковский Союз пенсионеров участвует в проекте создания «Палатки дружбы» в ганзейском Брилоне 04.03.2020, 12:250 Юбилейные медали к 75-летию Победы вручил Денис Иванов двоим ветеранам 04.03.2020, 12:185 Объявлен аукцион на уничтожение в Псковской области запрещенной к ввозу сельхозпродукции 04.03.2020, 11:580 Еще два пилота подали заявки на участие в 26-м чемпионате России по воздухоплавательному спорту в Великих Луках
04.03.2020, 11:430 Улицы Боровую и Черняховского в Пскове планируется отремонтировать до 20 июля Пскове 04.03.2020, 11:400 Решивший вернуть деньги валютной биржи печерянин стал жертвой мошенников 04.03.2020, 11:321 Памятник в деревне Замошье Плюсского района отремонтируют к 75-летию Победы 04.03.2020, 11:262 Что построят, отремонтируют и реконструируют в Псковской области в 2020 году? ИНФОГРАФИКА
04.03.2020, 11:172 Антинаркотический рейд прошел в студенческих общежитиях Пскова 04.03.2020, 11:170 В сериале «След» рассказали о журналисте, которому по заказу оппозиционерки подкинули наркотики 04.03.2020, 10:551 Центр «Мой бизнес» планируют открыть в Пскове в конце марта 04.03.2020, 10:480 В Пскове получатели государственных услуг принимали поздравления от полицейских
04.03.2020, 10:460 Правительство временно запретило вывозить медизделия из России 04.03.2020, 10:390 Островичка украла из магазина 12 упаковок форели и семги 04.03.2020, 10:266 Продовольственную ярмарку в Пскове переносят с улицы Яна Фабрициуса 04.03.2020, 10:210 На вопрос о законности проживания котов в подвалах жилых домов ответили псковские чиновники
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.