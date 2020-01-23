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Диетолог рассказал, как убрать пестициды из покупных овощей

Во многих популярных у россиян покупных овощах и фруктах содержатся пестициды, но от них можно частично избавиться. Способы убрать их из пищи «Росбалту» назвал диетолог Артур Моисеенко.



Фото: trekali.ru

По его словам, наибольшее количество пестицидов обнаруживают в листовой зелени, капусте, сладком перце, огурцах, помидорах и картофеле. Из фруктов это груши, яблоки, персики, нектарины и клубника.

«Большинство пестицидов наносят на растения методом орошения. Оседают такие химикаты на кожуре растений и плодов, где и накапливаются. Поэтому тщательное мытье под проточной водой может дать гарантию практически полной очистки поверхности от агрохимиков, - уверен Артур Моисеенко. - Обезопасить себя можно и очистив фрукт или овощ от кожуры. Так же можно поступить с прожилками и стеблями, плодоножками и черешками зелени - у петрушки, укропа, разных видов листовых салатов и капусты. Это к тому же помогает избавиться от нитратов».

Диетолог подчеркнул, что научных доказательств того, что используемый в сельском хозяйстве пестицид способен вызывать у человека конкретный вид заболевания, нет.

«Без пестицидов защитить от вредителей урожай фруктов, овощей и ягод, которые выращивают в промышленных масштабах, невозможно. Но наиболее токсичные агрохимикаты выведены из оборота. Это значит, для того, чтобы отравиться, нужно единовременно получить очень высокую дозу яда, то есть съесть огромное количество овощей или фруктов», - уверен Артур Моисеенко.