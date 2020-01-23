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Госдуме могут запретить выражать правительству вотум недоверия

Думский комитет по госстроительству и законодательству поддержал поправку к законопроекту об изменении конституции, о запрете Госдуме выражать вотум недоверия правительству, в частности, в период действия в стране военного или чрезвычайного положения. Решение было принято на заседании комитета сегодня, 4 марта, сообщает «Парламентская газета».

Автором соответствующей поправки стал член комитета по госстроительству Даниил Бессарабов («Единая Россия»).

«Госдума не может выразить недоверие правительству РФ, а председатель правительства РФ не может ставить перед Госдумой вопрос о доверии правительству РФ в случаях, предусмотренных частями 3-5 статьи 109 Конституции РФ, а также в течение года после назначения председателя правительства РФ в соответствии с частью 4 статьи 111 Конституции РФ», - сказано в поправке.

Кроме того, в пунктах 3-5 статьи 109 Основного закона говорится, что Госдума не может быть распущена по ряду оснований. Например, в период действия на всей территории РФ военного или чрезвычайного положения, а также в течение шести месяцев до окончания срока полномочий президента РФ. В среду Комитет закончил рассмотрение поправок к законопроекту о внесении поправок в Конституцию и рекомендовал документ к принятию во втором чтении - по плану 10 марта.

Ранее сопредседатель рабочей группы по поправкам к конституции Павел Крашенинников заявил, что в Госдуме отказались от идеи выражать вотум недоверия министрам, так как эти обсуждения могут превратить палату в место, где обсуждаются «персональные дела».