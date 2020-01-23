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Депутат Госдумы отчитался о посещении несуществующего роддома

Депутату Госдумы Дмитрию Юркову («Единая Россия») пришлось оправдываться за пост о посещении роддома, который закрыли еще в 2018 году, сообщает ИА REGNUM.

Парламентарий разместил на своей странице «Вконтакте» текcт, в котором говорилось о его визите в каргопольский роддом с благотворительной акцией. Согласно отчету политика, он привез туда подарки для рожениц.

Подписчики поспешили упрекнуть депутата в неточности - роддом в Каргополе закрыли, теперь там осталась только больница, в которой наблюдается 91 роженица.

Дмитрий Юрков отреагировал на критику, объяснив ошибку неудачной пробой пера молодого журналиста, которому доверил написать пост.

«Друзья, вышла накладка. Да, конечно, я в курсе, что роддома в Каргополе нет, и будущим мамочкам приходится ездить в другие районы области. И это огромная проблема, о которой мне говорили. На сей раз пост был написан молодым журналистом, так сказать, «проба пера», неудачная получилась, видимо, решил приукрасить», - написал депутат.