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Боясь задеть чувства верующих, российские чиновники извинились за сожжение чучел Масленицы

Чиновники заранее извинились за оскорбление чувств верующих, хотя их еще никто не успел в этом обвинить. Администрация города Апатиты Мурманской области опубликовала в своей официальной группе в соцсети ВКонтакте извинение за сожжение чучел Масленицы, посчитав, что этот обряд мог оскорбить чьи-то религиозные чувства.

«Администрация города Апатиты приносит свои извинения, если были затронуты религиозные чувства, в связи с тем, что фигуры Маслениц были размещены на каркасах в виде креста. После сожжения Маслениц каркасы были убраны. Организаторам мероприятия было указано на недопущение в последующем таких нарушений», - написано в релизе.

На всякий случай, чиновники не забыли уточнить и про то, что все 4 фигуры «были сожжены на безопасном расстоянии на высокой горке».

Судя по комментариям к записи, местные жители не оценили порыв городской администрации, а некоторые даже предложили запретить перекрестки, «потому что они тоже в форме креста».