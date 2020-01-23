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В России и мире

Валерия создала шоу о домашнем насилии

06.03.2020 14:45|ПсковКомментариев: 0

Певицы Валерия запускает в Сети шоу о домашнем насилии. Ведь эта тема близка ей, как никому другому: первый муж певицы не раз поднимал на нее руку. По задумке звезды, она будет приглашать к себе домой людей, перенесших сложную жизненную ситуацию, связанную с физическим или моральным насилием и унижением, сообщает портал «7 дней».

В рамках шоу будет поднят вопрос о том, как главным героям удалось справиться с домашнем насилием и восстановиться после травмы. Премьера первой серии состоится уже совсем скоро - Валерия планирует запустить проект до конца марта. 

«В гости я приглашаю тех, кто пережил какие-то сложные моменты в жизни и выскочил из ситуации. Хочется, чтобы люди нашли для себя какой-то ответ, какую-то подсказку», - рассказала Валерия. Идея нашла безоговорочную поддержку среди друзей знаменитости. А Иосиф Пригожин примет в нем непосредственное участие - он выступит в интернет-шоу в качестве продюсера.

Источник: Псковская Лента Новостей
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