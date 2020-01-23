В России и мире

Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 100 тысяч человек

К вечеру пятницы число заразившихся коронавирусом COVID-19 в мире достигло 100720 человек. Как передает «Интерфакс», из общего числа больных 80552 приходилось на материковый Китай. В других странах мира количество случаев заражения выросло в течение среды до 20168, увеличившись за сутки на 3196 случаев.

Общее число умерших вследствие вызываемого коронавирусом заболевания с декабря прошлого года достигло 3445, на материковой части Китая скончались 3042 человека.

В Южной Корее зарегистрировано 6542 больных, скончались 42, в Иране - 4747, скончались 124, в Италии - 4636, скончались 197, в Японии - 1054, включая более 700 пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess, скончались 12.

Более 100 случаев заражения коронавирусом зарегистрированы в Германии (534), Франции (423, скончались семеро), Испании (261, скончались трое), США (213, скончались 14), Великобритании (163, скончались двое), Сингапуре (130), Бельгии (109), Гонконге (107, скончались двое), Швеции (101).

В России накануне подтвердили шесть новых случаев COVID-19, пять из них зарегистрированы в Москве. На фоне распространения инфекции столичное управление Роспотребнадзора утвердило указ, согласно которому въехавшие в Москву из 11 стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу обязаны самоизолироваться на две недели.