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«Красу полиции» затравили из-за внешности

В социальных сетях раскритиковали победительницу прошедшего в Курской области конкурса «Краса полиции» из-за нестандартных внешних данных, передает РИА «Новости».

Обладательницей данного титула стала полицейский-кавалерист ППС городского управления МВД Ирина Ходыревская. В конкурсе принимали участие еще девять девушек.

Однако, один из пользователей написал: «Она, видимо, одна участвовала».

«Отгадай, у кого папа генерал», — прокомментировал событие другой пользователь.

Как отмечает Газета.ру, были и те, кто поддержал победительницу. Многие отметили, что в данном конкурсе оценивают не только внешность участниц, но также физическую подготовку, навыки стрельбы и многое другое. А один из комментаторов написал, что у каждого свои вкусы, и поздравил Ходыревскую с победой.

Фото: УМВД России по Курской области