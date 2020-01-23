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В России и мире

Медики выяснили, сколько яиц можно съедать без вреда для здоровья

07.03.2020 14:55|ПсковКомментариев: 0

Ученые из Школы общественного здравоохранения имени Тана Чана Гарвардского университета подвели итоги масштабного исследования влияния употребления яиц на здоровье человека. Пресс-релиз научной работы опубликован на сайте учебного заведения, передает РИА Новости.

У медиков до сих пор нет точного понимания, сколько яиц можно съедать в день без вреда для сердца. Этот продукт богат различными питательными веществами, но в то же время в яичном желтке содержится много холестерина. Избыток этого вещества в крови связан с высоким риском атеросклероза и дальнейших болезней сердечно-сосудистой системы.

Дебаты по поводу яиц продолжаются: как отмечают ученые, только за последний год вышло три исследования с противоречащими друг другу результатами. Чтобы положить конец спорам заведующий кафедры питания Школы общественного здравоохранения, профессор Гарварда Фрэнк Ху с коллегами обратились к данным двух больших исследований здоровья медсестер и медицинских работников в США, которые собирались в течение тридцати двух лет. Медики проанализировали анкеты и показатели более 200 тысяч человек, у которых на начало наблюдений не было хронических болезней, а также провели мета-анализ 28 других работ на эту тему.

Результаты работы показали, что умеренное потребление яиц не связано с высоким риском развития патологий сердца и сосудов. По словам Фрэнка Ху, умеренной может считаться порция из одного яйца в день.

Другой автор исследования, сотрудник с кафедры профессора Ху и эпидемиолог госпиталя Бригэма Шилпа Бхупатхираджу уточнил, что яйца можно включить в состав «здорового завтрака», однако употреблять их каждый день не обязательно.

«Есть ряд других продуктов, которые подходят для завтрака — например, тосты из цельнозернового хлеба, йогурт и фрукты», — отметил ученый.

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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