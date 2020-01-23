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Медики выяснили, сколько яиц можно съедать без вреда для здоровья

Ученые из Школы общественного здравоохранения имени Тана Чана Гарвардского университета подвели итоги масштабного исследования влияния употребления яиц на здоровье человека. Пресс-релиз научной работы опубликован на сайте учебного заведения, передает РИА Новости.

У медиков до сих пор нет точного понимания, сколько яиц можно съедать в день без вреда для сердца. Этот продукт богат различными питательными веществами, но в то же время в яичном желтке содержится много холестерина. Избыток этого вещества в крови связан с высоким риском атеросклероза и дальнейших болезней сердечно-сосудистой системы.

Дебаты по поводу яиц продолжаются: как отмечают ученые, только за последний год вышло три исследования с противоречащими друг другу результатами. Чтобы положить конец спорам заведующий кафедры питания Школы общественного здравоохранения, профессор Гарварда Фрэнк Ху с коллегами обратились к данным двух больших исследований здоровья медсестер и медицинских работников в США, которые собирались в течение тридцати двух лет. Медики проанализировали анкеты и показатели более 200 тысяч человек, у которых на начало наблюдений не было хронических болезней, а также провели мета-анализ 28 других работ на эту тему.

Результаты работы показали, что умеренное потребление яиц не связано с высоким риском развития патологий сердца и сосудов. По словам Фрэнка Ху, умеренной может считаться порция из одного яйца в день.

Другой автор исследования, сотрудник с кафедры профессора Ху и эпидемиолог госпиталя Бригэма Шилпа Бхупатхираджу уточнил, что яйца можно включить в состав «здорового завтрака», однако употреблять их каждый день не обязательно.

«Есть ряд других продуктов, которые подходят для завтрака — например, тосты из цельнозернового хлеба, йогурт и фрукты», — отметил ученый.