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Сваха из «Давай поженимся!» отчитала предложившую себя в жены Путину невесту

Сваха из телешоу «Давай поженимся» Роза Сябитова отчитала жительницу города Иваново, предложившую президенту России Владимиру Путину жениться на ней. Сябитова назвала поступок Юлии Шиловой «чистой воды хайпом» и показателем весеннего обострения у невест. Свое возмущение сваха высказала в Instagram, передает «Лента.ру».

«К желанию выйти замуж за хорошего мужчину это не имеет никакого отношения, хотя бы потому, что замуж и ребенка должен попросить мужчина. Другими словами, инициатива должна исходить от мужчины», — убеждена Роза Сябитова.

Предложившая себя в жены президенту россиянка преследовала цель «привлечь к себе внимание любым способом», считает она. Об этом, по словам свахи, свидетельствует появление Шиловой в эфире федерального канала.

«До каких пор самые дорогие человеческие и семейные ценности, как девичья гордость, чистота помыслов, приличие и уважение, будут пренебрегаться и "затаптываться" хамством?» — задалась вопросом Роза Сябитова, добавив, что в Россию «вернулись потомки бандитов 90-х», которые уничтожают население не физически, а психологически.

Напомним, Юлия Шилова предложила Владимиру Путину взять ее замуж 6 марта во время встречи президента с жителями города Иваново. Женщина подошла к главе государства и громко попросила его взять ее в жены. Затем они перекинулись парой фраз, а после российский лидер отметил, что его собеседница, вероятно, теперь станет знаменитостью, поскольку все происходило в присутствии журналистов.